הרמטכ"ל בביקור בפיקוד מרכז צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) הערכת מצב בפיקוד המרכז והזהיר מפני עלייה בפוטנציאל להסלמה על רקע ריבוי ההתרעות והתקופה הרגישה.

לדבריו, צה"ל תגבר את כוחותיו בגזרות השונות והכניס את אוגדה 98 למרחב יהודה ושומרון, כחלק מהיערכות לאפשרות של ניסיון להפתיע את ישראל.

בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת-אלוף קובי הלר, מפקד אוגדה 98 תת-אלוף מני ליברטי, מפקד אוגדה 96 תת-אלוף אורן שמחה ומפקדים בשב"כ ובמג"ב יהודה ושומרון.

במהלך הביקור קיימו המפקדים תצפית במרחב חטיבת יהודה, סקרו את האתגרים המבצעיים ואת משימות האוגדות הפועלות באזור. הרמטכ"ל אישר תוכניות להמשך הפעילות המבצעית והדגיש את סיכול הטרור ושימור היציבות בגזרה.

"לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה", אמר זמיר. "על מנת לאפשר שליטה מבצעית טובה יותר בשטח, תגברנו את הסד"כ בכלל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה".

הרמטכ"ל הוסיף כי העלאת הכוננות נועדה לתת מענה גם לאפשרות של התפתחות בלתי צפויה. "תגברנו את הכוחות והעלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות".

זמיר הבהיר כי לצד פעילות הסיכול, צה"ל ערוך להרחבת הפעילות במקרה הצורך. "אנחנו רודפים ונלחמים בטרור בכל מקום. צה"ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל".

בהמשך התייחס הרמטכ"ל לאלימות כלפי חפים מפשע ולתקופת המסיק. "פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע אינן משקפות את הרוח הישראלית והרוח היהודית - יש להוקיע אותן ולמגר אותן בכל הכלים הקיימים למדינת ישראל", אמר.

לדבריו, "אנחנו נמצאים בתקופת המסיק. צה"ל ימשיך לפעול על מנת לאפשר את קיום המסיק, תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחונן של כלל האוכלוסיות במרחב".

זמיר התייחס גם לציון שנה למבצע "שבים לגבולם" ולפעילות אוגדה 98 במבצעים להשבת החטופים. "לאורך המלחמה, המשימה להשבת החטופים, החיים והחללים כאחד, הייתה המצפן שהוביל אותנו. אוגדה 98 לקחה חלק משמעותי במבצעי השבת החטופים ופעלה בנחישות ובמסירות עד לחזרת החטוף האחרון".

הרמטכ"ל חתם בדברי הערכה לכוחות: "הערכה רבה למפקדי ולוחמי אוגדה 98, אוגדה 96 ואוגדת יו"ש. כולכם פעלתם במסירות ובמקצועיות לאורך כל המלחמה והבאתם להישגים רבים. אני סומך עליכם שתמשיכו לבצע את משימותיכם בהצטיינות".