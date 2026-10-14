מחאה מצד נציגי איראן וטורקיה נרשמה במהלך כינוס בין-דתי בינלאומי שנערך באסטנה, בירת קזחסטן, לאחר שדוד ענתבי, נציגו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, העלה בנאומו את אירועי 7 באוקטובר. למרות המחאה, המארחים והמשתתפים שמרו על הסדר והכינוס נמשך כמתוכנן.

הוועידה, שנמשכה יומיים, התקיימה בהשתתפות נציגי דתות מכל רחבי העולם ובנוכחות בכירים בממשל הקזחי, ובהם שר התרבות, סגנו, סגן שר החוץ ובכירים נוספים. בין המשתתפים היו נציגי הוותיקן, הכנסייה האנגליקנית והכנסייה הרוסית, לצד משלחות מאיראן, סין, יפן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית והקהילה הבהאית.

ביומו הראשון של הכינוס התקיימה ישיבת הנהלה, שבה נדונו הנושאים המרכזיים שעל סדר היום ונקבעו מועדים ויעדים לכינוסים הבאים. את הרב הראשי האשכנזי לישראל, הרב קלמן בר, ייצג אבינועם קוטשר, שהציג בפני המשתתפים את עמדות היהדות ואת העקרונות היהודיים ביחס לסוגיות הגלובליות שנדונו.

ביום השני נערך הכינוס המרכזי, שהתמקד באתגרים המעסיקים את הקהילה הבינלאומית, ובהם סכנות ההתחממות הגלובלית, ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית והשלכותיהן, וכן החובה המוסרית להעניק טיפול מכבד וחומל לילדים ולמבוגרים המתמודדים עם מחלות חשוכות מרפא.

לדיונים ביום השני הצטרף דוד ענתבי, נציגו של הראשון לציון הרב דוד יוסף. במהלך נאומו ביקש ענתבי להביא בפני המשתתפים את אירועי 7 באוקטובר ואת משמעותם. העלאת הנושא עוררה מחאה מצד נציגי איראן וטורקיה, אולם לא הביאה להפסקת הדיונים, והאירוע נמשך כסדרו.

הכינוס נחתם תוך הדגשת החשיבות שבהמשך הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין הדתות השונות, במטרה להתמודד עם האתגרים המשותפים העומדים בפני האנושות.