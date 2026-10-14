ראשי המועצות מציבים את היעד לממשלה הבאה צילום: דוברות

ראשי המועצות האזוריות ביהודה ושומרון מציבים יעד אסטרטגי, התיישבותי וביטחוני ברור לקראת הבחירות: החזרת השליטה וההתיישבות אל השטחים הפתוחים בשטחי A ו-B - כדי למנוע את ה-7/10 הבא בערי המרכז.

בקמפיין חדש שמוביל "פורום הביתה", מתייצבים בכירי הנהגת ההתיישבות בשטח ומדברים בקול ברור: ההתיישבות בשטחים אלו אינה רק זכות היסטורית, אלא הכרח אסטרטגי לביטחון ישראל ולעתיד הארץ.

ישראל גנץ, יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, הדגיש את המשמעות הלאומית: "אנחנו נעשה הכול כדי ליישב את השטחים הפתוחים גם ב-A וגם ב-B. זה מה שיגן על תל אביב, זה מה שיגן על גוש דן וזה מה שיגן מהדרום ועד הצפון".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, קרא לניפוץ הקונספציה: "צריך להפסיק עם האשליה הזו והקונספציה הנוראית מאז הסכם אוסלו. ממשלת ישראל חייבת להחליט ולהודיע שהיא מקימה יישוב ראשון רשמי מסודר בשטח B או בשטח A או שניהם. רוב השטח הזה הוא ריק בכלל, זו הארץ שלנו".

ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, דרש חד משמעית: "ממשלת ישראל צריכה כבר מחר בבוקר לאשר הקמת יישובים וחוות בשטחי A ו-B. הרבה מאוד שטחים פתוחים. איך אני יודע שזה אפשרי? כי במאבק שניהלנו במזרח גוש עציון סמוך למדבר יהודה, הממשלה קיבלה החלטה שלפלסטינים, לרשות הפלסטינית, אין יותר סמכות בשמורה ההסכמית והסמכות עוברת לממשלת ישראל. ואתם יודעים מה? לא נפלו השמיים, ושום דבר לא קרה ברמה הבינלאומית. אפשר, ואם נאמין זה גם יקרה".

בסרטון משתתפים גם אלירם אזולאי, ראש מועצת הר חברון, שמצפה ממשלת ישראל "לתת לנו משימה להקים פה התיישבות, לשים פה דרכי ביטחון וכבישים" בשטחים הפתוחים, והבהיר כי "אין שום מניעה לעשות את זה, זה רק עניין של החלטה". ועוזיאל ותיק, ראש מועצת קדומים, שהציג כביש אסטרטגי העובר בשטחי B שיחבר בין כביש 6 לציר 60, ואמר: "זה משנה את כל המרחב גם של השרון וגם של השומרון... זה צו השעה, זה מה שצריך לעשות".

ב"פורום הביתה" מוסרים: "אנו קוראים לכלל מפלגות הימין והמרכז לעדכן את התפיסות ותוכניות העבודה שלהן ליהודה ושומרון לקראת הבחירות. הגיע הזמן להפסיק להתייחס לשטחי A ו-B כאל שטחים מחוץ לתמונת ההתיישבות. חובתנו לבטל את חלוקת אוסלו המלאכותית על מנת לסכל את האסון הבא. אנו שבים הביתה ללא החלוקה הקווית של A, B, C".