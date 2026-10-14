בדרך לישראל: 12 מסוקי אפאצ'י חברת בואינג

משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על עסקה לרכישת 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י עבור צה"ל, מתוצרת חברת בואינג האמריקנית. המסוקים יהיו מדגם Echo, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק, ואספקתם צפויה בתחילת העשור הבא.

החתימה התאפשרה לאחר שהממשלה אישרה היום (רביעי) את העסקה. בעקבות האישור הנחה מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, את משלחת המשרד בארצות הברית לחתום עליה מול הפנטגון.

העסקה הושלמה לאחר שמשרד הביטחון ביקש וקיבל מהממשל האמריקני מספר דחיות במימושה, על רקע המציאות התקציבית בישראל. במשרד הביטחון ציינו כי המתווה הותאם במאמץ ישראלי-אמריקני משותף לצרכים הביטחוניים ולאילוצים התקציביים, וכי את גיבושו הובילו משלחת משרד הביטחון בארצות הברית ואגף התקציבים במשרד.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר את הרכש "צעד קריטי בבניין הכוח של צה"ל", ואמר כי המסוקים יחזקו את יכולותיו המבצעיות מול מגוון איומים. לדבריו, "מערכת הביטחון השקיעה מאמצים רבים ופעלה בנחישות כדי להתגבר על הקשיים ולהשלים את העסקה, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותה להבטחת עוצמתו ומוכנותו של צה"ל לאתגרי העתיד".

מנכ"ל משרד הביטחון הסביר כי השלמת הרכש התאפשרה באמצעות התאמות שנעשו מול האמריקנים. "מימוש עסקת האפאצ'י התאפשר בזכות פתרונות יצירתיים שגיבשנו מול השותפים האמריקניים, אשר אפשרו לגשר על הפערים ולעמוד באילוצי התקציב המורכבים, שעימם מתמודדת מערכת הביטחון, מבלי להתפשר על הצרכים המבצעיים", אמר ברעם.

לדבריו, משרד הביטחון פועל לקידום עסקאות נוספות בתחומי הפלטפורמות, החימושים והמיירטים, במקביל למימוש תוכנית בניין הכוח לעשור, "תכנית ה־400". ברעם אמר כי המטרה היא "להבטיח מוכנות מיידית לכל תרחיש", לצד המשך יישום התוכנית.

נשיא בואינג ישראל, עידו נחושתן, בירך על בחירת מסוק האפאצ'י E וציין כי היא מצטרפת לבחירת מטוס התדלוק KC-46A ולהחלטה על טייסת שנייה של מטוסי F-15IA.

"בואינג תפעל בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלת ישראל כדי לספק לחיל האוויר הישראלי את מסוקי הקרב המתקדמים, ובעלי היכולת הטובה בעולם", אמר נחושתן.