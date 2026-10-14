יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה היום (רביעי) על הסף עתירה שביקשה לאסור על ערוץ 14 לשדר עד הבחירות תוכניות אקטואליה וחדשות בהשתתפות מועמדים מרשימות הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית. לחלופין ביקשו העותרים לאסור על הערוץ לערוך תעמולת בחירות עבור הרשימות הללו.

בבסיס העתירה עמדה הטענה כי ערוץ 14 משמש בפועל ערוץ תעמולה עבור הרשימות האמורות, ובעיקר עבור הליכוד. העותרים הסתמכו על סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה וברדיו במהלך 60 הימים שלפני יום הבחירות, למעט שידורי התעמולה המותרים על פי חוק.

יו"ר ועדת הבחירות לא הכריע בטענות לגופן. בהחלטתו קבע כי לרשות העותרים עומד סעד חלופי באמצעות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שלה מומחיות בנושא.

נימוק נוסף לדחיית העתירה נגע להליך שקדם להגשתה. בעתירה נכללו טענות הנוגעות להפרות שלכאורה התרחשו במהלך תקופת 60 הימים שלפני הבחירות, אולם טענות אלה לא נכללו בפנייה המוקדמת ששלחו העותרים לערוץ לפני שפנו לוועדת הבחירות. בשל שני הטעמים הללו נדחתה העתירה על הסף, מבלי שהתקיים דיון בטענות לגופן.

במקביל, בפני יו"ר ועדת הבחירות עומדת עתירה נוספת הנוגעת לערוץ 14. בעתירה זו נטען באופן ממוקד כי בערוץ מופיעים רק מועמדים מרשימות המשתייכות לגוש פוליטי מסוים, באופן שלטענת העותרים מנוגד לחובת הגיוון הרעיוני.

יו"ר ועדת הבחירות הורה לערוץ 14 להגיש את תשובתו לעתירה הנוספת עד יום שישי. החלטה סופית בעתירה זו טרם התקבלה.