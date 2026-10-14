פעילות לאיתור מנהרות בעזה צילום: דובר צה"ל

מפקדת אוגדה 99 השלימה את משימתה בצפון רצועת עזה לאחר ארבעה חודשי פעילות במרחב שממזרח לקו הצהוב. במהלך התקופה פעלו כוחות האוגדה להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע ולסיכול ניסיונות של חמאס לשקם את יכולותיו באזור.

לפי צה"ל, במהלך פעילות האוגדה חוסלו יותר מ־100 מחבלים ונוטרלו כשמונה קילומטרים של תוואים תת־קרקעיים. לצד זאת השמידו הכוחות תשתיות טרור רבות שאותרו במרחב.

בין התשתיות שהושמדו היה חמ"ל תצפיות וכן מבנים שלדברי צה"ל שימשו מחבלים לצורך היערכות ותכנון מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים באזור.

בצה"ל ציינו כי בין המחבלים שחוסלו במהלך ארבעת חודשי הפעילות היו מחבלים שפשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, מחבלים שהחזיקו בחטופים בשבי וכן מחבלים שניסו להטמין מטעני חבלה נגד כוחות צה"ל במרחב.

עם השלמת משימתה של מפקדת אוגדה 99 בצפון הרצועה, מפקדת אוגדה 162 תמשיך את הפעילות במרחב.