בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום 24 וחצי שנות מאסר בפועל על שחאדה אבו אלקיעאן, תושב הפזורה הבדואית בנגב, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בסיוע לאויב במלחמה, בחברות פעילה בארגון טרור ובעבירות נשק נוספות.

לצד המאסר נגזרו עליו מאסר על תנאי וקנס בסך 25 אלף שקלים.

על פי כתב האישום, אבו אלקיעאן החליט בשנת 2019 לנקום במדינת ישראל ולפגוע בביטחונה, בעקבות צו הריסה מינהלי שהוצא לבית אביו. בספטמבר באותה שנה גנב מחייל צה"ל באזור יתיר רובה סער מסוג M4, מחסנית וסמן לייזר, והטמין אותם באדמה בסמוך למקום מגוריו.

הקשר עם פעילי טרור ברצועת עזה החל, לפי כתב האישום, בשנת 2021. באמצעות הרשתות החברתיות ויישומון טלגרם הביע אבו אלקיעאן תמיכה במאבק נגד ישראל וביקש להצטרף לזרוע הצבאית של חמאס. בהמשך פעל בשליחות ארגון הטרור "כתאאב אלמג'אהדין".

במסגרת פעילותו העביר למפעיליו מידע ותמונות של בסיסי צה"ל, תחנות רכבת, חברות ממשלתיות ומרכזי קניות. כמו כן, דיווח להם על תנועות של חיילים ומסוקים באזור מגוריו.

במרץ 2022 יצר עמו קשר פעיל בארגון שכונה "אבו סלימאן", וביקש לרכוש אמצעי לחימה. אבו אלקיעאן הציע למכור לו את הנשק שגנב מצה"ל והתעקש כי אמצעי הלחימה יועברו ישירות לשטחי יהודה ושומרון.

כעבור כחודשיים גייס אבו אלקיעאן את בן דודו כדי לסייע לו במשימה. השניים העמיסו על רכב רובה M4, אלפי כדורי תחמושת וחמישה רימוני יד, נסעו לשטחי יהודה ושומרון והניחו את אמצעי הלחימה במקום מסתור עבור ארגון הטרור.

במקביל לפעילות זו, ובהנחיית מפעילו, התגייס אבו אלקיעאן לצה"ל ב־22 במאי 2022. על פי כתב האישום, מטרת הגיוס הייתה לאסוף מתוך הצבא מידע על חיילים בדואים, בסיסים ומיקומים צבאיים ולהעבירו לארגון הטרור. שמונה ימים לאחר גיוסו הוא נעצר בידי כוחות הביטחון ופעילותו סוכלה.

בדצמבר 2025 הודה אבו אלקיעאן בכתב האישום המתוקן והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות פעילה בארגון טרור, גניבה בנסיבות מחמירות, נשיאה והובלה של נשק ופעולה בנשק למטרות טרור.

בשלב הטיעונים לעונש ביקשה הפרקליטות להטיל עליו תקופת מאסר ממושכת, מאסרים על תנאי וקנס כספי גבוה. הפרקליטות הדגישה בין היתר את הקשר שקיים עם ארגון "כתאאב אלמג'אהדין", שלדבריה היה מעורב ברצח בני משפחת ביבס במהלך מלחמת חרבות ברזל.

הרכב השופטים דניאל בן טולילה, טל לחיאני שהם ויואב עטר קבע את עונשו על 24 וחצי שנות מאסר בפועל, לצד מאסר על תנאי וקנס של 25 אלף שקלים.

עו"ד חופית קנטרוביץ, שניהלה את התיק מטעם פרקליטות מחוז דרום, הגדירה בתום הדיון את הפרשה "חריגה בחומרתה".

לדבריה, "אזרח מדינת ישראל בחר לפעול נגדה, לקיים קשר עם ארגון טרור ואף להתגייס לצה"ל בשליחות ארגון טרור, במטרה לאסוף מידע מתוך צה"ל ולפגוע בביטחון המדינה".

קנטרוביץ הוסיפה כי במקביל להליך הפלילי הועברו פרטיו של אבו אלקיעאן לשר הפנים לצורך בחינת ביטול אזרחותו. "הפרקליטות תמשיך לפעול למיצוי הדין עם מי שבוחרים לפעול ולסייע לארגוני טרור ולסכן את ביטחון המדינה, חייליה ואזרחיה", מסרה.