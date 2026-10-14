צה"ל החל היום (רביעי) בתהליך בחינת הענקת הצל"שים והעיטורים על מעשי הגבורה בקרבות שהחלו ב-7 באוקטובר 2023 ועד לפתיחת התמרון הקרקעי ברצועת עזה.

בכנס שנערך לצורך התנעת התהליך השתתפו כלל מפקדי החטיבות והגזרות בצה"ל, ובראשו עמדו ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר-כליפא, ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, אלופה אורלי מרקמן. במהלך הכנס הוצג למפקדים המתווה שאישר הרמטכ"ל לבחינת מעשי הגבורה הבולטים של משרתי צה"ל בתקופה שנקבעה.

הליך הבחינה יתקיים בכמה שלבים. תחילה יגישו המפקדים בדרג המח"ט את המלצותיהם להענקת צל"שים ועיטורים לאישור מפקד האוגדה. לאחר מכן יועברו ההמלצות לאישור האלוף הרלוונטי, ואלו שיאושרו יעברו לבחינת ועדה זירתית.

בראש הוועדה הזירתית בפיקוד הדרום יעמוד קצין בדרגת אלוף. לאחר עבודת הוועדה תתכנס ועדה מטכ"לית, שתבחן את ההמלצות לצל"ש הרמטכ"ל ולעיטורים.

המלצות הוועדה המטכ"לית יובאו להחלטת הרמטכ"ל. במקרים שבהם תינתן המלצה להעניק את עיטור הגבורה, היא תועבר לאחר מכן גם לאישור שר הביטחון.

כחלק מהמתווה הנחה הרמטכ"ל להקים את הוועדות הזירתיות שיבחנו את המלצות המפקדים, לצד הוועדה המטכ"לית שתמליץ על המועמדים לצל"ש הרמטכ"ל ולעיטורים. הרכב הוועדות יובא לאישור ויכלול נציגים משירות הקבע והמילואים, ממגוון אגפים וזרועות בצה"ל.

לצד בחינת מעשיהם של משרתי צה"ל, התהליך יתייחס גם למעשי גבורה אזרחיים יוצאי דופן במהלך הקרבות מ-7 באוקטובר ועד תחילת התמרון ברצועה.

מקרים מתאימים יועברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה, בהתאם למנגנון הקיים להענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית". במסגרת מנגנון זה כבר נבחנו מקרים והוענקו אותות במהלך המלחמה, ומקרים נוספים שיועברו לבית הנשיא ייבחנו גם הם בידי הוועדה.