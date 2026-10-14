ילד בן 10 נהרג היום (רביעי) לאחר שנפגע מפיצוץ שהתרחש במהלך שריפה בפח מחזור ברחוב נדבורנא בביתר עילית.

צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים תוך פעולות החייאה, אך בבית החולים נקבע מותו.

לפי כבאות והצלה, לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה הוזעקו בעקבות הדיווח על שריפת הפח. במהלך השריפה אירע פיצוץ שמקורו עדיין אינו ידוע, וחפץ שהיה בפח עף ופגע בגופו של הילד.

הכבאים שהגיעו לזירה פעלו לבידוד השריפה כדי למנוע את התפשטותה ולאחר מכן כיבו אותה. במקביל העניקו צוותי הרפואה טיפול לילד, שסבל מחבלה רב-מערכתית ומכוויות קשות.

פראמדיק מד"א ינון בר נחמן תיאר את מצבו של הילד עם הגעת הצוותים למקום: "כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 10 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, וסובל מחבלות וכוויות קשות בגופו".

לדבריו, הצוותים החלו מיד בפעולות החייאה: "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים, עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש והמשכנו בפעולות ההחייאה". לאחר הגעתו להדסה עין כרם נקבע מותו.

רב־רשף ליחי בן לולו, מפקד המשמרת בכבאות והצלה, מסר כי לאחר כיבוי האש ביצעו הכוחות בדיקות נוספות בזירה. "מדובר באירוע קשה מאוד, ילד נפצע כתוצאה משריפת פח. כשהגענו למקום ראינו את הילד הפצוע וצוותי הרפואה טיפלו בו. כיבינו את השריפה, וביצענו סריקות נוספות על מנת לשלול מפגעים נוספים".