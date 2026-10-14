איש התקשורת ינון מגל ראיין יחד עם בן כספית את יו"ר "ישר" גדי איזנקוט ב-103FM והתעמת איתו בנושא יחסו לרשות הפלסטינית.

"הרשות כרגע הכרחית כי אנחנו לא רוצים לשלוט על 2.8 מיליון פלסטינים ולנהל את חייהם", טען איזנקוט.

מגל היקשה: "אתה לא חושב שהם יעשו היפוך קנים כלפינו?". איזנקוט השיב: "אנחנו צריכים לראות שהם לא עושים את זה. היום ומחר שב"כ עושה איתם תיאומים על סיכולים ביהודה ושומרון וזה מתקיים".

המגיש לא ויתר. "אתה לא חושב שיום אחד כל הנשק הזה יופנה כלפינו כמו שחמאס עשה? הרי הפלסטינים רוצים להשמיד אותנו. האם לאור ה-7 באוקטובר אנחנו לא צריכים להקדים תרופה למכה ולהשמיד את הרשות הפלסטינית?", תהה.

יו"ר "ישר" אמר בתגובה כי "השמדת הרשות הפלסטינית וכיבוש איו"ש משמעותם שישראל חוזרת לנהל 2.8 מיליון פלסטינים. עשינו את זה כשהייתי מח"ט באזור שנת 1993. אנחנו רוצים לחזור לשם? אנחנו רוצים לפגוע ברוב היהודי? זה עלול להביא לסוף המפעל הציוני".

הוא גם תקף את הקמפיין של הליכוד נגדו בנוגע למדינה פלסטינית. "זו חוצפה של יודעת גבול. הוא עושה קמפיין על אדם שנלחם בטרור הפלסטיני וסיכל אותו".

מגל מיקד את איזנקוט ואמר לו: "אתה מתנגד לבנייה ב-E1 ומדבר על גושים - זו חתירה למדינה פלסטינית".

יו"ר "ישר" טען בתגובה: "מעולם לא אמרתי שתי מדינות לשני עמים. נתניהו מצא בערפאת ידיד אמת ואמר בארבע הזדמנויות מדינה פלסטינית אמרתי שבעת הזאת, כשמדינת ישראל נמצאת במלחמה ב-4 זירות וצורך בלגיטמציה בינלאומית שקרסה - זה לא הזמן לעשות את זה".

"אבל אתה בעד לבנות שם?", התעקש מגל ואיזנקוט ענה: "באופן כללי אני בעד ההתיישבות במקומות שזה משרת את האינטרסים הלאומיים והביטחוניים".