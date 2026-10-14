הרב אוסטר צילום: ללא

בבית העלמין במושב חוסן הובא בצהריים (רביעי) למנוחות הנער יאיר וילנסקי (14) ממעלות-תרשיחא, שנהרג באסון פיצוץ הנפל בטיול השנתי של בית ספרו. עשרות בני משפחה, מכרים וחברים לספסל הלימודים ליוו את הנער שלמד בכיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות בדרכו האחרונה.

הרב נעם אוסטר, אש ישיבת "מבקשי פניך לתשובה מאהבה" במעלות, שבנו היה בין משתתפי הטיול שיתף בעדות מרגשת על רגעי החרדה, על גבורתם של הנערים ועל עוצמתו של עם ישראל.

"שמעתי שהתפוצץ נפל בטיול של הבן שלי, בערך עשר דקות ממני. הלב שלי צנח. טסתי לשם מיד וחזרתי באלם. אבל לא מהאסון, אלא מהילדים".

הרב תיאר את התושייה יוצאת הדופן שגילו הנערים בשטח, למרות גילם הצעיר והמראות הקשים שאליהם נחשפו. "תבינו, מדובר בחבורה של נערים בני 13, 14, 15. פתאום באמצע הטיול מתפוצץ נפל. פצועים, דם, צעקות, פאניקה. שלושת המבוגרים שהיו שם נפצעו גם הם, ומי שמתפעל את כל האירוע הזה זו חבורה של ילדים".

הוא הרחיב: "הם מחפשים מד"א, הם מטפלים בפצועים, הם מתקשרים להרגיע את המשפחות, הם מכוונים אמבולנסים. מטורף. חזרתי בלילה הביתה מהבן שלי, אחרי כמה שעות שהיינו שם עם הגיבורים האלה, ולא הפסקתי לחשוב איזה עם מופלא יש לנו. עם של אריות".

בהמשך דבריו פנה הרב במסר נוקב למחבלים האחראים, לדבריו, לירי התחמושת שהתפוצצה. "ולמחבלים הארורים שירו את המצרר הזה, יש לי משהו פשוט לומר לכם: עם ישראל חי! אין לכם שום סיכוי. אין לכם סיכוי מול ילד בן 14 ששם חוסם עורקים לחבר שלו. אין לכם סיכוי מול אינסטלטור שמנחית מטוס שנחטף".

הוא הוסיף: "אין לכם סיכוי מול הייטקיסט שעוזב את המשרד ועולה על מדים, או מול אמא לחמישה ילדים ששולחת את בעלה לעוד סבב בעזה. אין לכם סיכוי מול עם שלם שבשנייה אחת עוטף את הפצועים באהבה, בתפילה ובערבות הדדית שלא קיימת בשום מקום בעולם".

את דבריו חתם הרב במסר של אמונה ונחישות: "תבינו, אנחנו עשויים מחומר אנושי אחר. עברנו את פרעה, את היטלר, ונעבור גם אתכם. כי יש לנו בשורה רוחנית אדירה לעולם, ואנחנו לא מתכוונים להפסיק לומר אותה".