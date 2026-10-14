״רונן בר לא התקשר בטלפון האדום, זה קשקוש״: רה״מ נתניהו בריאיון מיוחד

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (רביעי) לתביעת הדיבה בסך שלושה מיליון שקלים שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ודחה את הטענות שהעלה בר בנוגע להתנהלות שקדמה למתקפת 7 באוקטובר.

בריאיון לאיילה חסון בכאן חדשות אמר נתניהו "אתה יכול לתבוע 30 מיליון, מה זה משנה? זה תרגיל, תעלול פרסומי".

בהמשך התייחס לטענתו של בר שלפיה לא התקשר אליו בליל 7 באוקטובר משום שלא החזיק במספר הטלפון שלו. נתניהו דחה את ההסבר ואמר כי לרשות ראש השב"כ עמדה אפשרות ליצור עמו קשר באמצעות הטלפון האדום. "תגיד, אתה רציני? הרי לראש ממשלה יש טלפון אדום שאפשר להגיע אליו בכל רגע. ומי מחזיק בטלפון האדום? מאבטחי שב"כ", אמר. "הם נמצאים איתי 24/7, ותמיד עם שני מכשירי טלפון אדום. הוא יכול היה להגיע אליי בכל רגע".

ראש הממשלה התייחס גם ל-22 הישיבות וההתרעות, מנובמבר 2022 ועד 1 באוקטובר 2023, שאותן פירט בר בתביעתו. לדבריו, הוא העביר למבקר המדינה קרוב לאלף מסמכים שלטענתו מפריכים את הדברים.

כחלק מטענתו ציטט נתניהו דוח מודיעיני של ראש השב"כ מ-3 באוקטובר 2023, ארבעה ימים לפני המתקפה: "חידוש ההבנות בין ישראל לחמאס על בסיס העיקרון של שקט ביטחוני תמורת הקלות מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה, ייתכן שאף לאורך זמן".

לטענת נתניהו, ההתרעות שהובאו בפניו בתקופה שקדמה למתקפה עסקו בסכנת התלקחות על רקע המשבר סביב הרפורמה המשפטית, בעוד רצועת עזה הוחרגה מהן. "הם תמיד החריגו זירה אחת: עזה. עזה מחוץ לעניין. בעזה יש רגיעה, יש סידור, סינוואר רוצה סידור, רוצה פועלים, צריך לשמור על השקט, ונקבל שקט תמורת שקט", אמר.

נתניהו טען כי בדיקת מבקר המדינה בנוגע לאירועי 7 באוקטובר נעצרה בהוראת בג"ץ זמן קצר לאחר שהעביר את המסמכים. לדבריו, אם ינצח בבחירות הוא יחדש את בדיקות המבקר.

בהמשך נשאל מדוע לא הוקמה לפחות ועדת חקירה ממשלתית, בדומה לוועדת וינוגרד שהוקמה לאחר מלחמת לבנון השנייה. נתניהו השיב כי ועדה שממונה בידי הממשלה הייתה נדחית לדבריו בידי חלק מהציבור בטענה שהיא מוטה.

גם את האפשרות להקים ועדת חקירה ממלכתית דחה נתניהו. לדבריו, ועדה כזו היא "הכול חוץ מממלכתית", משום שחבריה ממונים על פי החוק בידי נשיא בית המשפט העליון. נתניהו התייחס לנשיא העליון יצחק עמית וטען כי "יש לו השקפות פוליטיות ברורות".

ראש הממשלה אמר כי הציע להקים ועדה במתכונת שאומצה בארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר, ובה מחצית מהחברים יהיו מטעם הקואליציה ומחציתם מטעם האופוזיציה. לדבריו, "האופוזיציה לא הסכימה".

נתניהו נשאל גם על נחיתתו של ראש המודיעין המצרי בנתב"ג ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, ראש המוסד, ראש המל"ל ושר הביטחון הכחישו שנפגשו עמו, ובשב"כ עדיין מנסים לברר מי נפגש עם הבכיר המצרי.

כאשר נשאל אם ייתכן שהמטוס היה רשום על שמו של כאמל אך הוא עצמו כלל לא היה בישראל, השיב נתניהו: "אין לי מושג".

בהתייחס לפגישה שקיים עם כאמל במעון ראש הממשלה בשנת 2021, אמר נתניהו כי ראשי מודיעין זרים מגיעים מעת לעת לפגישות, אך לדבריו הן מתקיימות תמיד בנוכחות מקביליהם הישראלים. כשנשאל מי היה נוכח באותה פגישה השיב: "זה היה רונן בר, צריך לבדוק". עוד טען כי "המצרים מכחישים בכלל שהם העבירו התראה".

בחלק נוסף של הריאיון התייחס נתניהו למשפטו. לדבריו, היה חשוב לו להתייצב השבוע בבית המשפט משום שמדובר מבחינתו ב"רגע המכריע" וב"סגירת מעגל". הוא חזר על האמירה "לא יהיה כלום כי לא היה כלום", וטען כי מנגד בוצעו "המון עבירות פליליות בצד של התביעה ושל המשטרה". לדבריו, ההליך נגדו היה "ציד פוליטי, שמטרתו להפיל ראש ממשלה חזק מהימין".

כשנשאל על היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהיה מי שהגיש נגדו את כתב האישום לאחר שנתניהו מינה אותו בעבר למזכיר הממשלה ובהמשך לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, השיב: "לא ידענו עד כמה הוא היה מוחזק, וגם היום אנחנו לא יודעים את כל הסיפור שם".

נתניהו טען כי מנדלבליט חתם על כתב האישום מבלי לקרוא אותו, ובחלק מהמקרים באמצעות חתימה סרוקה. כאשר נשאל אם לדעתו "תפרו" לו תיק, השיב: "אני לא חושב, אני יודע. בתפרים גסים שהולכים ונפרמים, וכולם רואים את זה".

חסון ציינה בפניו כי הקצינים והחוקרים שהעידו במשפט הודו שהיו תקלות, אך לא אמרו שהתיק נתפר. נתניהו השיב כי אחד מהם "אפילו אמר 'לא חוקיים'".