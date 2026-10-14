הרבנית ברמסון במסר לשרים צילום: ללא

הרבנית ברכה ברמסון, רעייתו של הרב יוסף ברמסון זצ"ל, פגשה אמש (שלישי) את השרים דודי אמסלם וזאב אלקין וקראה להם לפעול להגדלת שיעור ההצבעה בבחירות הקרובות.

"איפה שהאנשים מבוגרים או האנשים מוגבלים, תיקחו אותם לתוך המכונית ותנו להם את הפתק ביד, שיכניסו לקלפי. כל קול, אני אומרת, כל קול".

הרבנית המשיכה וקראה לנוכחים לרתום גם את בני משפחותיהם ואת סביבתם למאמץ. "אז בבקשה, גם אתם תעשו הרבה הרבה מאמץ. לא רק אתם, תפיצו את זה במשפחה, אצל כולם. אנחנו חייבים לעשות את זה. בעזרת השם יהיה ניצחון גדול".

בהמשך התייחסה הרבנית לתוצאות הבחירות הרצויות מבחינתה ולחשיבות שהיא מייחסת להמשך שלטון הימין. "אם הקואליציה, הימין, ייקח בגדול, יהיה לו לא פחות מ-64, לא פחות. ובעזרת השם כהנה וכהנה, שהשלטון יהיה בידינו".

הרבנית אף הביעה חשש מפני האפשרות שהשמאל יעלה לשלטון. "אם יגיע לשמאל, אנחנו אבודים. ממש. זה בחירות קריטיות, כולם צריכים לדעת זאת".

לקראת סיום שבה והדגישה את הצורך במאמץ מצד כל אחד ואחת: "תעשו את המאמץ. אני אמרתי לכל הילדים שלי", סיפרה, בהתייחסה גם למשפחתה הגדולה.