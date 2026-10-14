דמעות, כאב וגעגוע מילאו היום (רביעי) את בית העלמין במושב חוסן, שם הובא למנוחות יאיר וילנסקי, בן 14 ממעלות-תרשיחא, שנהרג בפיצוץ הנפל במהלך טיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים.

עשרות בני משפחה, חברים ומכרים ליוו בדרכו האחרונה את הנער, תלמיד כיתה ט', שתואר שוב ושוב כילד מלא שמחת חיים, אהבת אדם ורגישות יוצאת דופן לסובבים אותו.

יאיר היה בן הזקונים של שולמית ויהודה, אחיהם הצעיר של דב, עיינה, נחמה ושושנה. בני משפחתו ניסו למצוא מילים שיתארו את החלל העצום שהותיר אחריו, ואת הילד שהכניס כל כך הרבה אור לחייהם.

אמו, שולמית, נפרדה ממנו במילים קורעות לב. "יאיר, היית מלא חמלה כל כך. היית רחום כלפי כל יצור בבריאה, בין אם זה סוס, כלב, או אפילו חיפושית. אהבת את כל חבריך, ומצאת כל כך הרבה שמחה בלהיות איתם".

היא סיפרה על האהבה הגדולה של בנה לטבע ועל הרגעים הקטנים שהיו רק שלהם, רגעים שהפכו כעת לזיכרונות יקרים. "יאיר אהב מאוד טבע וטיולים. בכל פעם שהייתה לו הזדמנות, היינו יוצאים אל היער יחד, רק שנינו. היינו לוקחים תרמוס עם תה חם וערסל. זה היה סוג מיוחד מאוד של זמן איכות משותף שלנו".

בדבריה תיארה האם גם את הרגישות העמוקה של יאיר כלפי אנשים שנזקקו לעזרה. לאחר שביקר עם כיתתו במקום שבו התנסו התלמידים בתחושותיהם של עיוורים, החוויה הותירה בו רושם עמוק. מאז, סיפרה, החל לגשת מיוזמתו לעיוורים שפגש ברחוב ולהציע להם עזרה.

אחיו הבכור, דב, התקשה לעצור את הדמעות. "לימדת אותי איך להיות אח גדול. היית כל כך אוהב ומקבל. קשה לי שהעולם ממשיך להסתובב כשאתה לא פה. בבקשה תשלח לנו סימנים שאתה בסדר. תמיד תחסר ותמיד תהיה איתנו".

דב פנה גם למשתתפי ההלוויה וביקש מהם להמשיך את דרכו של אחיו הצעיר, שאהב כל כך את החיים ואת הארץ. "אני מבקש מכל האנשים שהגיעו לכאן: תמשיכו בדרכו, תמשיכו לטייל בארץ הזאת, תמשיכו לעשות ספורט ותזכרו אותו".

אחותו עיינה, שנישאה לאחרונה לנועם, קיבלה את הבשורה על מות אחיה בזמן שהשניים שהו בירח הדבש בחו"ל. בהספדה התקשתה להיפרד מהאח הקטן שליווה את חייה מאז שנולד.

"בחלומות הכי שחורים שלי לא דמיינתי שזה יקרה יאירצ'וק. אני לא מוכנה להיפרד ממך, מהשובבות ומהלב הגדול שלך. מאז שנולדת הבאת אור כל כך גדול הביתה. תמיד היית האח הקטן שלנו, עכשיו אתה מעלינו. תשמור עלינו, על ההורים, על עם ישראל. תבקש רפואה שלמה לחברים ולמורים שלך".

גם מדריכו של יאיר בתנועת בני עקיבא סיפר על הנער השמח ועל שיחה אחת, שקיבלה בעקבות האסון משמעות כואבת במיוחד. במהלך מסע סוכות האחרון שאל אותו יאיר מדוע מתרחשים דברים רעים בעולם.

"במסע סוכות האחרון, לקראת סוף הטיול הייתה לנו שיחה על שאלות באמונה ושאלת אותי למה קורים דברים רעים בעולם. ניסינו לענות על זה, אבל עכשיו ההרגשה היא שאין לי תשובות", סיפר המדריך. הוא הבטיח לשמר את זכרו של יאיר דרך הדברים שאפיינו אותו: "נזכור ממך את השמחה, הצחוק ומאור הפנים, השטויות והכיף".

הרב אליעזר מויאל, מחנכו של יאיר בישיבה התיכונית, תיאר את הקושי לקבל את מותו של תלמיד שהיה מלא חיים. "אנחנו עומדים כאן, אבל משהו בתוכנו עדיין מסרב להבין שאתה אינך", אמר.

"יאיר, כשאני חושב עליך, אני חושב על חיים. אני חושב על נער שהביא איתו אור, שמחת חיים ואנרגיה פנימית חיובית. נער שהיה קשה להתעלם ממנו, לא מפני שהוא ביקש לתפוס מקום, אלא מפני שהנוכחות שלו פשוט מילאה את המקום".

המחנך הוסיף וסיפר על טוב לבו של תלמידו ועל החברות שהעניק לסובבים אותו. "אני חושב על טוב הלב שלך, על הנכונות להושיט יד, לעזור, לראות את האחר, על היכולת שלך להיות חבר אמת - מישהו שאפשר להרגיש לידו בנוח, מישהו שמוסיף טוב לסביבה שלו".

בדברים נוקבים התייחס הרב מויאל גם לנסיבות מותו של יאיר, והטיל את האחריות על חיזבאללה. "יאיר לא רק נהרג - יאיר נרצח בידי חיזבאללה בפיגוע האסון הנורא הזה. עבר זמן מה מהמלחמה, אבל הפצצה הזאת הייתה שם, כוונה וישבה לה וחיכתה לרגע שבו תופיע ותגדע חיים יהודיים בארץ הזו".

לצד הכאב הדגיש המחנך את הקשר העמוק לארץ ישראל ואת הנחישות להמשיך לחיות בה למרות המחיר הכבד. "אנחנו כאן - לא מפני שאנחנו אדישים לסכנות, לא מפני שאיננו מכירים בכאב, ולא מפני שאנחנו מקבלים את האובדן כדבר של מה בכך. אנחנו כאן דווקא מפני שאנחנו יודעים מהי משמעותם של חיים יהודיים בארץ ישראל".

הרב אלעד ברוך, ראש הישיבה התיכונית, נפרד מיאיר וסיפר על חיוכו הכובש ועל "רוח החיים המתוקה והמתפרצת" שאפיינה אותו. בדבריו חשף גם את גבורתם של חבריו של יאיר, נערים צעירים שנקלעו לזירת הפיצוץ וניסו בכל כוחם להציל את חייו.

"בתוך כל התופת הזו אני חייב לספר שבלטו התושייה והגבורה העילאית של חבריך. הם נלחמו עליך בכל הכוח, ניסו להציל ולא ויתרו ולא הרפו באותם רגעים קשים עד אשר אפס כוחם", סיפר ראש הישיבה.

בהלוויה השתתפו גם שר החינוך יואב קיש והשר זאב אלקין. קיש התחייב בפני המשפחה כי נסיבות האסון ייבדקו. "אנחנו נבדוק את האסון הזה. אנחנו מחויבים לומר בדיוק מה שקרה כדי שלא תישארו עם שאלות", אמר. הוא קרא לקהילת הישיבה ולתושבי מעלות לעטוף את המשפחה השכולה ולסייע לה להתמודד עם האובדן.

האסון התרחש ביום שני במהלך טיול של תלמידי חטיבת הביניים בישיבה באזור רכס רמים שבגליל העליון. על פי המידע שפורסם, הפיצוץ נגרם מפצצת מצרר ישנה ששיגר חיזבאללה במהלך המלחמה ונותרה בשטח. מלבד יאיר נפצעו 23 תלמידים ואנשי צוות, כמה מהם באורח קשה.

בני משפחתו של יאיר נותרו עם זיכרונותיו של הילד שאהב לצאת אל היער עם אמו, לטייל בארץ, לצחוק עם חבריו ולהושיט יד לכל מי שנזקק לעזרה. מעל קברו ביקש אחיו דב בקשה אחת, שהמחישה את עומק הגעגוע ואת הקושי להיפרד: "בבקשה תשלח לנו סימנים שאתה בסדר. תמיד תחסר ותמיד תהיה איתנו".