לידת בית בשכונת גבעת שאול בירושלים הסתבכה לאחר שתינוק נולד ללא דופק ונשימה. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו לדירה ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, הצליחו להשיב את הדופק ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשמצבו מוגדר קשה.

הצוותים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אישה הכורעת ללדת. עם הגעתם לדירה התברר כי הלידה כבר התרחשה, והתינוק הוחזק בידי אימו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

פרופ' ג'פרי קשוק וד"ר אריה יפה, רופאים מתנדבים באיחוד הצלה, הפראמדיק שוקי בקר והחובש דודי רוזנוולד מצוות ניידת הטיפול הנמרץ סיפרו: "קיבלנו קריאה על אישה הכורעת ללדת, בהגיענו למקום הבחנו בילוד מוחזק על ידי אימו לאחר שנולד טרם הגעתנו".

לדבריהם, מצבו של התינוק חייב החייאה מיידית. "הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שליבו חזר לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה להמשך טיפול בבית החולים שערי צדק כשמצבו מוגדר קשה".