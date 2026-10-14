חסן ג'יהאד איבן קרים כבר ידע מה פירושו להילחם על החיים. פעמיים התמודד עם מחלת הסרטן וניצח, שרד מחלת קורונה קשה, ורק לפני שבועות אחדים הצליח להיחלץ יחד עם בתו בת ה-10 ממכונית שעלתה באש.

אלא שביום שני האחרון, במהלך בילוי משפחתי בפארק שעשועים במדינת ג'ורג'יה שבארצות הברית, הסתיימו חייו בנסיבות טרגיות במיוחד. קרים, בן 42, נהרג לאחר שנפלט מרכבת הרים לעיני נוסעים המומים.

האסון התרחש בפארק Six Flags Over Georgia, סמוך לאטלנטה. קרים עלה על רכבת ההרים המפורסמת "גוליית", המתנשאת לגובה של כ-61 מטרים ומגיעה למהירות של כ-113 קמ"ש. סמוך לשעה ארבע אחר הצהריים, במהלך הנסיעה, הוא נפלט ממושבו, פגע בנוסעים אחרים וצנח אל מתחת למתקן.

שוטרים שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא הכרה וללא נשימה. מותו נקבע בהמשך, וכמה נוסעים נוספים נפצעו באירוע. נסיבות נפילתו עדיין נחקרות, ובשלב זה לא נקבע אם תקלה במנגנון הבטיחות היא שגרמה לאסון.

אחד מעדי הראייה סיפר לרשת ABC כי ראה את קרים מחליק ממושבו, מתהפך באוויר ופוגע בקרון שבו ישב. לדבריו, לאחר הפגיעה הועף שוב כלפי מעלה, התהפך ופגע בקרון פעם נוספת.

"אנשים הושיטו ידיים וניסו לתפוס אותו. כולם ניסו להציל את האיש הזה", סיפר העד. נוסע אחר הסביר כי עוצמת התנועה הייתה חזקה מכדי שאפשר יהיה לאחוז בו ולעצור את נפילתו.

הבהלה נמשכה גם לאחר עצירת הרכבת. נוסעים צרחו ובכו, והורים מיהרו אל המתקן בדרישה להוריד ממנו את ילדיהם. על פי חלק מהעדויות הראשוניות, בנו של קרים ישב לצדו בעת האסון, אולם בדיווח מאוחר יותר של רשת FOX המקומית נמסר מפי המשפחה כי הייתה זו אחייניתו, שלא נפגעה.

אחרי התאונה הקטלנית התגלה סיפור חייו יוצא הדופן של קרים. בני משפחתו וחבריו סיפרו לתקשורת האמריקנית על אדם שהתמודד פעם אחר פעם עם סכנת חיים, ובכל פעם הצליח להתגבר עליה.

הוא חלה פעמיים בסרטן והחלים, בפעם האחרונה בשנת 2018. בהמשך התמודד גם עם מחלת קורונה קשה. לפני כשלושה שבועות נקלע עם בתו לתאונת דרכים שבמהלכה עלתה מכוניתם באש. למרות חומרת האירוע, השניים הצליחו לצאת ללא פגע.

אלישיה דיי, ידידת המשפחה, סיפרה לתקשורת המקומית על המאבקים הרבים שעבר ועל הכאב העצום בעקבות מותו הפתאומי. בני משפחתו מתקשים לעכל כיצד אדם ששרד מחלות קשות ותאונה מסוכנת איבד את חייו דווקא במהלך בילוי בפארק שעשועים.

קרים לא היה רק אב ובן משפחה אהוב. במשך יותר מ-12 שנים עבד בבית הספר Wesley International Academy באטלנטה, תחילה כמורה לטכנולוגיה ובהמשך כמנהל מערכות המחשוב וכמאמן רובוטיקה. בקרב תלמידיו ועמיתיו היה מוכר בכינוי החיבה "מיסטר קרים".

בבית הספר קיבלו את הידיעה על מותו בתדהמה. בהודעת הפרידה תואר כאיש צוות אהוב, חבר וחלק בלתי נפרד ממשפחת בית הספר, שהשפיע על דורות של תלמידים ואנשי חינוך.

בעקבות האסון הודיעה חברת Six Flags על השבתה זמנית של רכבות הרים דומות בפארקים נוספים בארצות הברית ובקנדה. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, עשרה מתקנים בשבעה פארקים הושבתו כאמצעי זהירות.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה, וגם יצרנית רכבת ההרים השווייצרית Bolliger & Mabillard בוחנת את נסיבות האירוע. בחברה הביעו צער עמוק על מותו של קרים והודיעו כי ישתפו פעולה עם הבדיקות.