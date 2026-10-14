מערכת הבחירות בציבור החרדי מטלטלת את המערכת הפוליטית כאשר במוקד עומדת שתיקה רועמת מכיוונה של חסידות גור, המהווה כוח דומיננטי בתוך מפלגת יהדות התורה.

בעוד שאר החסידויות והקהילות כבר נערכות במרץ למערכה, בעיתון "המודיע", המבטא את עמדת חסידות גור, ניכרת היעדרות מוחלטת של קריאה מצד האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר להצביע למפלגה, וטרם פורסמה כל התייחסות רשמית לסוגיית הבחירות - מצב חריג ביותר בשלב כה מתקדם של מערכת הבחירות, שבה בדרך כלל הקמפיין פועל במלוא העוצמה.

מאחורי השתיקה הזו עומד משבר פוליטי חריף שהתלקח שעות ספורות לפני סגירת הרשימות לכנסת. נציג סיעת "שלומי אמונים" מאיר פרוש, יחד עם נציג חסידות בעלז אליקים שטארק, פרשו במפתיע משורות "אגודת ישראל" והקימו מפלגה נפרדת תחת השם "תורת חומת ישראל" (המשובצת במקומות 4 ו-6 ברשימת יהדות התורה המשותפת).

מטרת המהלך היתה להבטיח מימון שווה ביחס לכוחם האלקטוראלי בתוך יהדות התורה.

בחסידות גור מתקשים לבלוע את המהלך וגמרו אומר לעשות הכל כדי לבלום את נסיקת השפעתו של שטארק הממוקם במקום השישי ברשימת יהדות התורה.

"נכון לעכשיו ישנה הוראה שלא לקיים כל פעילות לקראת הבחירות ולפי שעה גם אין כל 'קול קורא' מהאדמו"ר מגור, כך שכלל לא ברור האם נצביע בבחירות הקרובות", הסביר חסיד גור בשיחה עם ערוץ 7.

"המטרה", הודה החסיד, "לעשות הכל כדי להשאיר את שטארק בחוץ", אמר. כלומר, בחסידות גור יש המשתעשעים במחשבה שיצליחו להפיל שני מנדטים ליהדות התורה.

בבעלזא מסרבים להתרגש. "חסידות גור כולה מונה 25-30 אלף קול. מנגד הגידול הטבעי של מצביעי יהדות התורה עומד על 55 אלף קול. גם אם יעשו 'שביתה איטלקית' - הם לא יצליחו להזיז גם לא את המנדט השביעי", אמרו גורמים בחסידות בשיחה לערוץ 7.

עם זאת, ההערכה היא שבסופו של יום יימצא המתווה ובני חסידות גור יצאו לקלפיות בסופו של יום לטובת רשימת יהדות התורה.