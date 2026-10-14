מהומה התחוללה הלילה (רביעי) בפאתי בני ברק, לאחר שעשרות מפגינים קיצונים התגודדו סביב בניין שבו שוכנת יחידה של צה"ל העוסקת בשילוב משרתי חרדים, וניסו לפרוץ לתוכו בכוח.

כוחות משטרה גדולים שהוזעקו למקום פועלים מאז שעות הערב להדיפת המתפרעים ולשמירת הסדר סביב המבנה. שני מתפרעים נעצרו.

מדובר בהסלמה נוספת ובאירוע חריג, כאשר רק בשבוע שעבר נרשמו ניסיונות פריצה דומים לאותו מתחם, בעקבות הפגנות סוערות שקיימו גורמים המזוהים עם "הפלג הירושלמי" נגד גיוס בני ישיבות.

האירועים הובילו לגל של גינויים ומערכת הפוליטית סוערת בעקבותיהם.

יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", ח"כ אביגדור ליברמן, הגיב בחריפות רבה למהומה בחשבון הטוויטר שלו: "בשעה זו ממש, עשרות משתמטים מנסים לפרוץ בכוח לבסיס צבאי".

ליברמן הוסיף והשתלח בחריפות: "מי שמנסה לפרוץ לבסיס צה"ל הוא פשוט מחבל, חייבים לעצור את כולם עכשיו ולזרוק אותם לכלא".