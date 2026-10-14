במהלך ייחודי המאחד כוחות בין עולם הרפואה המתקדם לעשייה הציבורית, קיימו צמרת חברת התרופות הבינלאומית 'באייר ישראל' ובכירי ארגון הבריאות הארצי של צעירי חב"ד, "לב חב"ד", מפגש אסטרטגי שבו הושק מיזם ייחודי וראש מסוגו להעלאת המודעות והצלת חיים מסיבוכי סוכרת מסוג 2.

את המהלך מובילים מנהל "לב חב"ד", הרב לוי מנדלזון, ומנהל המחלקה לייעוץ רפואי בארגון, הרב לייזר כץ, יחד עם ראשי חברת "באייר".

המיזם החדש נולד מתוך ההבנה כי מחלת כליות כרונית, המהווה את אחד הסיבוכים המסוכנים והשקטים ביותר של מחלת הסוכרת, מתפתחת במשך שנים מבלי לעורר חשד, כאשר אלפי חולים ממשיכים לנהל שגרת חיים מבלי לדעת שהם מצויים בסכנת חיים ממשית.

במוקד המיזם עומד המאבק בתופעה שבה חולים רבים מתמקדים אך ורק במעקב אחר רמות הסוכר בדם, תוך התעלמות מוחלטת מהפגיעה ההדרגתית והקשה המתרחשת במערכות חיוניות בגוף - ובראשן הכליות ומערכת הלב. המומחים הדגישו כי סימן האזהרה המוקדם ביותר לפגיעה כלייתית הוא הופעת רמות חלבון (אלבומין) גבוהות בשתן.

אולם, נתון מדאיג במיוחד שהוצג במפגש מלמד כי אצל חלק ניכר מהחולים, רמות החלבון נותרות גבוהות ומסוכנות גם תחת קבלת הטיפול הרפואי השגרתי.

מצב זה מעמיד את המטופלים בסיכון גבוה וישיר להידרדרות מהירה לאי-ספיקת כליות ולאירועים לבביים קשים. המיזם החדש נועד בדיוק לפרוץ את מעגל האדישות הזה, ולדרוש מהציבור לבצע בדיקות מעבדה פשוטות לאיתור חלבון בשתן - בדיקה שיכולה למנוע אסון כבד.

לצד ההסברה והאבחון, המיזם הייחודי של חב"ד יפעל להנגשת הפתרונות הפרמקולוגיים החדשניים ביותר לחולים הזקוקים לכך.

במסגרת זו, ישולבו במסגרת ההכוונה הרפואית של הארגון טיפולים מתקדמים דוגמת התרופה "קרנדיה" (הכוללת את החומר הפעיל פינרנון), פרי פיתוח של חברת "באייר", המוכחת כמסייעת בהפחתת הסיכון להידרדרות כלייתית ולסיבוכים לבביים אצל חולי סוכרת מתאימים.

החיבור בין ענקית התרופות לבין ארגון "לב חב"ד", המפעיל מערך ענק של מתנדבים, נציגים ומוקדי ייעוץ רפואי בבתי החולים ובקהילה ברחבי הארץ, מבטיח שהמיזם יגיע ישירות אל האנשים בשטח.

ראשי הארגון הדגישו כי המטרה העליונה היא להפוך את הידע הרפואי המציל חיים לנגיש לכל אזרח, ובכך למנוע את מקרי התחלואה הקשים הבאים טרם יהיה מאוחר מדי.