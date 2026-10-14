שורת אירועים פליליים חמורים התרחשו הערב (רביעי) בעיר אלעד וכוונו נגד בכירים ברשות המקומית.

תחילה הושלך רימון הלם לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה, אמנון מקסימוב, ובתוך זמן קצר התקבל דיווח נוסף על הצתת רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש העיר.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו לזירות השונות, אספו ממצאים ופתחו בחקירה מקיפה לאיתור החשודים.

אירועי האלימות החמורים מגיעים על רקע מתיחות גוברת בעיר בעקבות מבצע אכיפה עירוני נרחב שהתקיים אתמול במרכז המסחרי "יהלום", בהשתתפות השיטור העירוני ופקחי העירייה.

במסגרת הפעילות, נאכפו תקנות הסדר הציבורי במטרה לפנות סחורות וציוד של בעלי עסקים שחסמו את המעברים והרחובות שלא כדין. לצד זאת, ביצעו גורמי האכיפה הריסה של תוספות בנייה בלתי חוקיות שהוקמו במקום ללא היתר.

במשטרה מציינים כי כל כיווני החקירה נבדקים וטרם הוכח קשר רשמי בין המקרים.

בעיריית אלעד הגיבו בחריפות רבה למתרחש, והבהירו כי אין שווים בפני החוק וכי ניסיונות ההפחדה לא יעצרו את פעילותם.

"מדובר בניסיונות נואשים של גורמים עברייניים להטיל אימה על הנהלת העירייה ועל הציבור, ולהשפיע באיומים פסולים על התנהלות הרשות המקומית. שום איום לא ירתיע אותנו - נמשיך לפעול בנחישות למען תושבי אלעד, כדי להבטיח שהעיר תהיה מקום בטוח, מסודר ושומר חוק עבור כולם".