רס"ן במיל' הרב יעקב הרצוג, קורא לשר הביטחון לאפשר לו ולחבריו שלקו בפוסט טראומה, לחזור לשירות מילואים פעיל

הרב הרצוג הוא אחד מ-117 חיילים ומפקדים שעתרו לאחרונה לבג"ץ נגד מדיניות צה"ל להקפאת שירותם. בעתירה נטען כי ההחלטה מתקבלת ללא בחינה פרטנית של כשירות המשרתים, וכי העברת מידע רפואי על אלפי חיילים נעשתה ללא סמכות חוקית.

הרב, המחזיק בתואר 'רבה של ערב הסעודית', מוצא את עצמו בימים אלה בחזית נוספת, הפעם לא בשדה הקרב אלא בבית המשפט העליון. הרצוג, ששירת מאות ימי מילואים מאז פרוץ מלחמת התקומה ומתמודד עם פוסט-טראומה, זועם על החלטת צה"ל להקפיא את שירותם של משרתי מילואים שהוכרו כנפגעי פוסט- טראומה.

"מצד אחד צה"ל מתלונן שאין לו מספיק חיילים אבל מצד שני בהחלטה שרירותית הוא מבטל מילואים לחיילים שמעוניינים להמשיך ולשרת ולתרום למדינה", טוען הרב הרצוג שקרא לשר הביטחון בבקשה שיפעל לביטול החלטת הצבא.

על פי העתירה, המדיניות שנקבעה ביולי 2025 ועודכנה ביולי 2026 מעבירה למסלול של השהיה, הקפאה או פטור משרתים שהוכרו באגף השיקום של משרד הביטחון כנפגעים על רקע נפשי בשיעור של 30% ומעלה. העותרים טוענים כי ההחלטה מתקבלת ללא בחינה רפואית פרטנית מספקת וללא התייחסות לדרישות התפקיד ולתפקודו של כל משרת.

עבור הרב הרצוג ושאר העותרים, המאבק אינו מסתכם בשאלת המשך השירות הצבאי. הוא נוגע גם ליכולת להמשיך להיות חלק מהמערכת שבה שירתו, לתחושת השליחות ולמקומו של השירות בתהליך ההתמודדות והשיקום.

הרב הרצוג טוען כי אינו מתבייש לחשוף את שמו מאחר והוא רואה במאבק שלו ושל חבריו שליחות ציבורית ולאומית. כעת מבקשים הרב הרצוג וחבריו העותרים מבג"ץ לבחון את מדיניות צה"ל ואת חוקיות העברת המידע הרפואי, ולהבטיח כי כשירותם של משרתי המילואים תיבחן באופן פרטני, ולא על בסיס עצם ההכרה בפגיעה הנפשית.

ללא ספק, הרב יעקב הרצוג הוא מהדמויות היותר מרתקות בעולם הרבני. הוא מחזיק בתואר ה'רב הראשי לערב הסעודית' אבל מאז פרצה המלחמה השב"כ לא מאפשר לו לחזור לשם; הוא מוגדר רב חרדי אבל משרת בצבא ועשה מאות ימי מילואים מאז ה-7 באוקטובר. לרב הרצוג עשרה ילדים ביניהם בן שנפצע במלחמה. הוא מוהל מוסמך אבל בין תחביביו - ירי אולימפי, גולף, צלילה ורכיבה על סוסים. לפרנסתו הוא שותף מייסד בקרן השקעות נדל"ן ישראלית לאלפיון העליון.

בשיחה עם ערוץ 7 סיפר רס"ן במיל' הרב יעקב הרצוג כי שירת יותר מ- 350 יום במילואים וחשוב לו מאוד לחזור לשירות מילואים פעיל. "המלחמה עוד לא הסתיימה וחסר כוח אדם בכל הזירות. נמצא לי תפקיד שמתאים עבורי בעקבות הפוסט טראומה. אגב, כבר שירתי באותו תפקיד לאחר תהליך שיקום ארוך והיחידה מאוד רוצה אותי. לכן עד שלא נגיע ל'ניצחון המוחלט' בכל הזירות, אין לי את הפריווילגיה לא לשרת ולתרום למדינה".

לדבריו "בחלק הראשון של המלחמה הייתי כמעט שנה ביחידת ר"מ 2 בסורוקה בבאר שבע, הייתי חלק מהצוות שקיבל וטיפל בכל הפצועים, חלקם עם פציעות מאוד קשות וכל מה שכרוך בכך, ימים מאוד לא פשוטים עברנו שם. לאחר מכן עברתי ליחידה 507 שזה יחידת השליטה של פיקוד צפון".

לשאלה מדוע הוא מתעקש להמשיך ולשרת במילואים עונה הרב הרצוג: "מדובר במלחמת מצווה, אף אחד לא פטור ממלחמת מצווה ואם יש תפקיד שאני כן יכול לבצע, לאור הפציעה שלי, אז אני מחויב להמשיך לשרת. בסוף זה גם חלק מהשיקום שלי".