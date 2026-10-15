פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי כוחות אמריקניים השמידו כלי שיט המזוהה עם איראן במפרץ עומאן, לאחר שהתברר כי שימש למעקב אחר ספינות מלחמה של הצי האמריקני ולסימון מטרות לתקיפה.

על פי הודעת הפיקוד, הפעולה התבצעה ב-6 באוקטובר, ואנשי הצוות פונו מכלי השיט בבטחה לפני השמדתו.

"ב-6 באוקטובר השמידו כוחות אמריקניים ספינת דאו המזוהה עם איראן, ששימשה למעקב אחר ספינות הצי האמריקני במפרץ עומאן ולסימון שלהן כמטרות לתקיפה", נמסר בהודעת פיקוד המרכז.

בפיקוד האשימו עוד את משמרות המהפכה האיראניים באיומים חוזרים ונשנים על כלי שיט צבאיים ואזרחיים הפועלים במימי האזור.

"במהלך שבעת החודשים האחרונים המשיכו משמרות המהפכה של איראן לפגוע ללא הבחנה באלפי אנשי צוות של כלי שיט אזרחיים העוברים במימי האזור, נוסף על ספינות המלחמה של הצי האמריקני", צוין בהודעה. "אנשי הצוות פונו בבטחה לפני השמדת הספינה, והמאמצים להשבתם לארצם נמשכים".