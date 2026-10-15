ממשל טראמפ מנהל חקירה נגד חברת הקונגרס הדמוקרטית האנטי-ישראלית אילהאן עומר ממינסוטה, שבמרכזה נסיבות קבלת אזרחותה האמריקנית, כחלק מניסיון לבנות תיק שיוכל להביא לשלילת האזרחות ובהמשך לגירושה מארצות הברית, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, החקירה מתמקדת בין היתר בדרך שבה קיבלה עומר את אזרחותה לאחר שהגיעה לארצות הברית מסומליה לפני עשרות שנים.

החוקרים בוחנים הן את התנהלותה של עומר והן פעולות שביצע אביה המנוח, נור עומר מוחמד, שהביא אותה ואת בני משפחתה לארצות הברית ממחנה פליטים בקניה בשנת 1995.

ביום שני לפנות בוקר, שלושה שבועות לפני בחירות אמצע הקדנציה שבהן היא מתמודדת על כהונה נוספת, ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה של עומר בוושינגטון. משרד המשפטים האמריקני מסר כי סוכני המשרד לביטחון המולדת ביצעו חיפוש שאושר בידי בית משפט, אך לא מסר פרטים נוספים.

על פי גורמים שצוטטו בדיווח, במהלך החיפוש נלקחו מביתה של עומר הטלפון הנייד שלה, מחברות, מחשבים אישיים ודרכונה. בעת החיפוש שהו בבית חברת הקונגרס ובעלה.

במקביל הוצאו יותר מתריסר זימונים, בהם גם לקרובי משפחתה של עומר, לצורך מסירת עדות בפני חבר מושבעים גדול במינסוטה. בין הנושאים הנבדקים נמצאים גם מסמכי ההגירה של משפחתה.

במרכז החקירה עומדת השאלה אם עומר או אביה שינו את גילה בבקשת האזרחות, כך שהוצגה כבת 17 במקום בת 18. לפי הדיווח, אם עומר הייתה בת 17 בעת שאביה הגיש בקשה לקבלת אזרחות, היא הייתה יכולה לקבל אזרחות באופן אוטומטי ולא להידרש להליך הגירה עצמאי. עומר קיבלה אזרחות אמריקנית בשנת 2000.

הטענה נבדקה גם בתקופת ממשל ביידן. לפי גורמים המעורים באותה בדיקה, אנשי חקירות המשרד לביטחון המולדת בחנו מידע דומה, אך החליטו שלא להתקדם משום שלא נמצאו בידיהם ראיות למרמה.

עומר עצמה הכחישה בעבר כי ביצעה הונאת הגירה. בריאיון לוול סטריט ג'ורנל מוקדם יותר השנה אמרה כי מעולם לא עשתה זאת. משרדה מסר בעקבות החקירה: "הנשיא טראמפ היה שמח להיפטר מאחד הקולות הפרוגרסיביים האפקטיביים ביותר בקונגרס. אין לכך שום בסיס".

שלילת אזרחות אמריקנית אינה יכולה להתבצע בהחלטה מינהלית בלבד. כדי לעשות זאת נדרש משרד המשפטים להגיש תביעה לבית משפט פדרלי ולהוכיח כי האדם מסר מידע כוזב מהותי לצורך קבלת אזרחותו.

לאון פרסקו, שכיהן בתפקיד בכיר בתחום ההגירה במשרד המשפטים בתקופת ממשל אובמה, אמר כי השאלה המרכזית תהיה אם החוקרים יצליחו למצוא ראיות מהותיות לכך שעומר עצמה שיקרה בנוגע לגילה, ולא רק שאביה מסר מידע כוזב בשמה.

"זה יהפוך את התיק לקל משמעותית לניהול", אמר פרסקו. עם זאת הוסיף: "כך או כך, הם לא הולכים כאן בדרך סלולה היטב".

החקירה נגד עומר מתנהלת על רקע מאמץ רחב יותר של ממשל טראמפ לבטל אזרחות של מי שלטענתו קיבלו אותה באמצעות הצגת מידע כוזב. לפי הדיווח, הממשל הגיש יותר מ-200 תביעות נגד עבריינים מורשעים ואחרים שאת אזרחותם הוא מבקש לשלול. לפני כהונתו הנוכחית של טראמפ, מספר התיקים מסוג זה עמד בדרך כלל על כתריסר או פחות בשנה.

במקביל לבדיקת סוגיית האזרחות, התובעת הפדרלית בוושינגטון, ג'נין פירו, אמרה כי נבדקים גם הדיווחים הפיננסיים של עומר. "יש כמה חקירות שמתנהלות", אמרה בריאיון לפוקס ניוז. "אם בוצעה עבירה, היא תועמד לדין".

פירו התייחסה גם לכך שגוף בלתי מפלגתי הבוחן טענות להתנהלות בלתי תקינה של חברי קונגרס ניקה מוקדם יותר השנה את עומר מחשד לעבירה בקשר למסמכים שהגישה לקונגרס ובהם הוצג הונה בסכום גבוה משמעותית מהמציאות. לדבריה, לקביעה זו "אין חשיבות" ביחס לחקירות המתנהלות.

עומר מפגינה באופן קבוע עמדות אנטי-ישראליות ונחשבת לאחת המבקרות החריפות של ישראל בקונגרס האמריקני.