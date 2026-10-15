צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן וגיבש תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי באחד מכלי הנשק ההרסניים ביותר שברשותו: פצצת הענק MOAB, המכונה "אם כל הפצצות", כך דיווחה הבוקר (חמישי) רשת CNN, מפי גורמים אמריקניים המעורים בתכנון המבצעי.

על פי הדיווח, התוכניות נועדו לאפשר לנשיא דונלד טראמפ להורות על תקיפות נגד תשתיות האנרגיה ומתקני הגרעין האיראניים, אם יחליט לחדש את הפעילות הצבאית. שימוש בפצצה מסוג זה עשוי לסמן עליית מדרגה משמעותית בעימות בין וושינגטון לטהרן.

הפצצה, ששמה הרשמי GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, נחשבת לפצצה הלא-גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני מבחינת משקלה. היא מכילה כ-10.3 טונות של חומר נפץ, מונחית באמצעות מערכת GPS ומיועדת לגרום להרס נרחב בשטח גדול במיוחד.

למרות עוצמתה, הצבא האמריקני השתמש בפצצה פעם אחת בלבד במהלך פעילות מבצעית. באפריל 2017 היא הוטלה על יעד של ארגון דאעש באפגניסטן, בתקיפה שנועדה לפגוע במערך המנהרות והביצורים של הארגון.

אלא שהאפשרות להשתמש בפצצה נגד איראן מעוררת שאלות באשר ליעילותה מול מתקני הגרעין התת-קרקעיים של המשטר. לפי הדיווח, גורמים המעורבים בדיונים הצבאיים הביעו ספק אם הפעלת הנשק העוצמתי אכן תאפשר להשיג את היעדים האסטרטגיים של ארצות הברית.

אחד האתגרים המרכזיים הוא אתר הגרעין החשוד המכונה "הר המכוש", שלפי הערכות ממוקם בעומק רב מתחת לפני הקרקע ומוגן בשכבות עבות של סלע גרניט.

למרות יכולת ההרס הנרחבת של פצצת MOAB, היא אינה מיועדת לחדירה עמוקה לביצורים תת-קרקעיים. לפיכך, קיים ספק משמעותי אם הפעלתה תוכל להשמיד מתקנים הממוקמים בעומק ההר.

האתר האיראני כבר עמד בעבר במוקד איומים אמריקניים. בחודשים האחרונים התייחס טראמפ לאפשרות לתקוף אותו, על רקע החשד שאיראן מעבירה אליו ציוד גרעיני ומרחיבה את הפעילות התת-קרקעית שלה. מומחים הזהירו כי עומק המתקן ומבנהו מקשים על פגיעה בו, גם באמצעות חימושים אמריקניים מתקדמים המיועדים לחדירת ביצורים.