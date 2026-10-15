קבוצה של 72 גנרלים, אדמירלים וקצינים בכירים אחרים בצבא ארה"ב שפרשו לגמלאות, קוראת לממשל האמריקאי לבטל את התוכנית להעביר בשידור חי את הוצאתו להורג של נידאל חסן, המתוכננת לתאריך 3 בדצמבר.

חסן היה פסיכיאטר צבאי ממוצא פלסטיני. בחודש נובמבר 2009 הוא ירה למוות ב-13 חיילים אמריקאים לא חמושים בבסיס פורט הוד, ופצע עוד 32 חיילים. הוא נידון למוות בירי מול כיתת יורים, שיטת הוצאה להורג שלא התבצעה בארה"ב מאז שנות ה-60.

הפנטגון הודיע כי יעביר את ההוצאה להורג בשידור חי, והנשיא טראמפ הודיע כי הוא "תומך לחלוטין" בהחלטה.

ההודעה על השידור החי של ההוצאה להורג עוררה סערה בארה"ב. במכתב פתוח שפרסמו 72 הקצינים הבכירים לשעבר, הם ביקשו לבטל את ההחלטה. "אנו פונים לנשיא, לנציגינו בקונגרס ולכלל האזרחים לפעול למניעת ניצול לרעה ברור וברברי זה בסמכות שלהם. סוג זה של שידור נצלני, הפוגע בכבוד האדם, יכתים את כבודו של הצבא המבצע זאת, ואת כבודה של האומה המאפשרת זאת. הדבר ישמש את אויבינו להצתת שנאה ולפגיעה בחיילים ובאזרחים אמריקאים בעתיד, ויבטיח שחסן יהפוך ל'שהיד' בשל המתקפה שביצע והריגתם של חבריו לנשק", כתבו הקצינים.

בממשל עדיין לא הגיבו למכתב, וכרגע ההוצאה להורג על ידי כיתת יורים תועבר בשידור חי.