לפחות שלושה רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון, במטרה לאסוף מידע על פעילות כוחות צה"ל באזור. בגלי צה"ל נחשף כי חיל האוויר ניסה ליירט את שלושת הכלים, אך הצליח להפיל רק אחד מהם.

על פי הדיווח, מאז סוף חודש ספטמבר זיהו בחיל האוויר שורה של כלי טיס ששיגר חיזבאללה למרחב האווירי של רצועת הביטחון. ברוב המקרים מדובר ברחפנים ובכלי איסוף מודיעין שנועדו לעקוב אחר פעילות הכוחות הישראליים בדרום לבנון.

בשבועיים האחרונים התרחשו לפחות חמישה אירועים שבהם זוהו מטרות חשודות במרחב, וחיל האוויר שיגר לעברן מיירטים. בשלושה מהמקרים התברר כי אכן מדובר בכלי טיס של חיזבאללה, במקרה נוסף זוהה בטעות כלי טיס צה"לי כמטרה חשודה, ובאירוע החמישי לא ניתן היה לקבוע בוודאות את זהות המטרה.

אלא שגם כאשר זוהו כלי הטיס של חיזבאללה, לא כל ניסיונות היירוט הסתיימו בהצלחה. מבין שלושת כלי האיסוף ששיגר הארגון, בשני מקרים נכשל ניסיון היירוט, ורק באירוע אחד הצליח חיל האוויר ליירט את הכלי.

הפרסום מעלה גם שאלות בנוגע לאופן שבו צה"ל מעדכן את הציבור על האירועים. בכל חמש התקריות דיווח צה"ל על שיגור מיירטים לעבר "מטרות חשודות", בין היתר משום שהמיירטים נצפו היטב בשמי הצפון. עם זאת, באף אחד מהמקרים לא פורסם בהמשך עדכון רשמי שלפיו מדובר היה בכלי טיס של חיזבאללה, גם לאחר שהתבררה זהותם של שלושה מהם.

התקריות האחרונות מצטרפות לשני אירועים נוספים שהתרחשו בסוף חודש יולי בגבול המזרחי עם ירדן, ובמהלכם יירט חיל האוויר שלושה כלי טיס בלתי מאוישים.

גם באותם אירועים דיווח צה"ל על היירוטים, אך נמנע מלמסור מהיכן שוגרו הכטב"מים. על פי הפרסום בגלי צה"ל, גם כשלושה חודשים לאחר מכן, צה"ל עדיין מסרב להשיב לפניות בנושא ולחשוף את מקור השיגור, בנימוק של "ביטחון מידע".

רצף האירועים מצביע על ניסיונות של גורמים עוינים להפעיל כלי טיס בלתי מאוישים במרחבים שבהם פועל צה"ל, לצד פער בין המידע המתברר בעקבות האירועים לבין הפרטים המפורסמים לציבור.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה, במטרה לאפשר הגנה אפקטיבית על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צה"ל פועל בהתאם לממצאים על מנת לשקף את המידע לציבור".