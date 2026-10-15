לפעמים נראה שיותר קל להתחתן בפעם שניה? ומה איתי?

כאשר אלמנות המלחמה החלו להתארס ולהתחתן בשנית, התעוררה ברשתות החברתיות סערה. קולות של פירגון ואהבה נשמעו לצד קולות של תמיהה וקושי, מצידן של רווקות המחפשות זוגיות, אל מול התופעה המשמחת הזאת.

לא באתי לפתוח את הדיון כאן מחדש, אלא אתמקד בהיבט מאוד מסוים, שממנו אפשר להציע דרך התמודדות שתקצר את הדרך גם לחתונה "הראשונה" של הרווקות והרווקים.

כאשר מתבצעת בחירה כל שהיא בחיים, חלק ממנה הוא הוויתור על כל מה שלא נבחר. בחיי הנישואין יש הרבה אושר, אבל למי שעדיין נמצא בחוץ, האושר הזה לא ברור באופן מלא. ההרגשה לפני שעוברים בשער, היא של שמחה, תקווה וחלומות לעתיד טוב. אבל זו בחירה שמשאירה בחוץ את החלק הנוח של חיי הרווקות.

לאושר הזה יש תג מחיר. הוא דורש מעבר לראיית גם צרכי בן/ בת הזוג ואח"כ הילדים, לעומת חיי הרווקות בהם המיקוד הוא הרצון והחופש האישי בלבד. (גם במקרה שהרצון האישי הוא לתרום לכלל באיזה אופן, ההחלטה לגבי מה כמה ומתי היא אישית בלבד).

כדי שרווק או רווקה, יהיו מוכנים לוותר על היתרונות שיש ברווקות ולקחת על עצמם את העול המשמח של זוגיות ומשפחה, מתחייב שיהיה מאוד ברור שזה שווה את זה.

במילים אחרות, כדי שארצה לשלם בעסקה את ה"מחיר", צריך ש"התמורה" תהיה שווה בעיני.

כשרווקה, לצורך העניין, מסתכלת על ה"עסקה", לפעמים הרווח הגדול לא ברור. רק כאשר יגיע הבחור המושלם לדעתה, יראה הערך בצורה ברורה. כשהבחור לא מתאים בדיוק לתבנית המושלמת, יראה לה שהעסקה לא מספיק שווה את המחיר.

לעומתה, אלמנה שהיתה בזוגיות טובה יודעת את הרווחים והערך הגדול שיש בזוגיות, היא חוותה את זה, היא זוכרת ששווה לוותר על העצמאות, החופש המדומה שיש בחוץ, והמושלמות כביכול של המועמד לזוגיות, בתמורה לאושר הצפוי. לכן, בנוסף לעוד שיקולים שלא עסקנו בהם, וכמובן בעזרת ההשגחה הפרטית, הן מקימות יותר בקלות את הבית בשנית.

מה אפשר לעשות? לעשות בדיקה שתחשוף את מה שמסתתר אצלינו ואולי מעכב אותנו. נשווה בין כל היתרונות (הערך) שיש בזוגיות שעולים בדעתנו ובין החסרונות (המחיר). אם הגענו ליותר חסרונות מיתרונות, מובן למה קשה לנו להתקדם לזוגיות. הערך שהתקבל לא שווה את המחיר. ככה לא מתבצעת קניה בשום תחום.

במצב כזה, כדאי להתייעץ, לברר לבד או לברר אצל מי שכבר נשואים, מה היתרונות הנוספים שיש בזוגיות שנסתרים לנו. יתרונות שישנו את האיזון, ויאפשרו את ההתקדמות לחתונה בשמחה.

בעז'ה שכל המחפשים ימצאו את בני ובנות זוגם במהרה.

שרית שביט, מצוות המאמנים של פרויקט 252. מאמנת ליצירת זוגיות וחתונה, 0506596984

לפעמים הדרך לזוגיות דורשת מאיתנו לברר לא רק את מי אנחנו מחפשים, אלא גם איך אנחנו תופסים זוגיות ומה אנחנו מאמינים שנרוויח ממנה.

שרית שביט היא חלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252, שמלווה רווקים ורווקות בדרך לזוגיות עם כלים מעשיים, תובנות ועבודה על פחדים, תפיסות ודפוסים שעשויים לעכב את הדרך. כי כשמבינים לעומק מה אנחנו באמת רוצים לבנות, אפשר גם לגשת לבחירה הזוגית ממקום פתוח, בהיר ובשל יותר.