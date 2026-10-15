יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מציג תוכנית לשינויים משמעותיים בקוד האתי של צה"ל, "רוח צה"ל", שאותה הוא מבקש לקדם במסגרת תוכניתו לתפקיד שר הביטחון.

במוקד השינויים: הגדרה מחודשת של מטרת הצבא, חיזוק המרכיב היהודי בקוד והחלפת ערך "טוהר הנשק" ב"צדקת הנשק".

לפי התוכנית, מטרתו של צה"ל תוגדר בראש ובראשונה כ"ניצחון והכרעת אויבי מדינת ישראל ועם ישראל", לצד השמירה על ביטחון המדינה, אזרחיה ותושביה. הדגש על ניצחון והכרעה משולב גם בחלקים נוספים של הנוסח המוצע.

שינוי מרכזי נוסף נוגע למקורות הערכיים שעליהם נשען הקוד. בתוכנית מוצע לשים דגש על ערכי מוסר יהודיים המבוססים על התנ"ך, המוסר היהודי, המשפט העברי ומסורת העם לדורותיו. במקביל, המדינה מוגדרת כבית הלאומי היהודי וצה"ל כ"צבא העם, צבא יהודי, ממלכתי".

אחד השינויים הבולטים ביותר שמציע בן גביר הוא ביטול הסעיף "טוהר הנשק" והחלפתו ב"צדקת הנשק". במסגרת הערך החדש מוצע לקבוע במפורש כי הכלל המוסרי שיעמוד לנגד עיני החייל בעת ביצוע משימתו הוא "הבא להורגך השכם להורגו".

מהנוסח המוצע הוסרו גם המילים המורות לחיילים להפעיל את כוחם "רק במידה הנדרשת", וכן הפירוט האוסר על פגיעה ב"בלתי מעורבים" ובשבויים. בנוסף, האזכור ל"ערכי מוסר אוניברסליים" אינו מופיע בנוסח החדש שמציג בן גביר.

בתוכנית מופיעה גם הגדרה חדשה לערך אהבת העם והארץ והנאמנות למדינה: "ביסוד השירות בצה"ל עומדות אהבת עם ישראל, המולדת והמחויבות והמסירות למדינת ישראל - מדינה יהודית המהווה בית לאומי דמוקרטי לעם היהודי - לאזרחיה ולתושביה".

ערך "כבוד האדם" נותר בנוסח המוצע, ולפיו: "צה"ל וחייליו מחויבים לשמור על כבוד האדם. כל אדם הוא בעל ערך שאינו מותנה במוצא, בדת, בלאום, במין, במעמד ובתפקיד".

גם ערך הממלכתיות מקבל בתוכנית ניסוח שלפיו צה"ל הוא "צבא העם, צבא יהודי, ממלכתי, הנתון למרות החוק והממשלה". עוד נקבע בנוסח המוצע כי חיילי צה"ל יפעלו כאשר "רק המשימה, ערכי צה"ל וביטחון המדינה ראשונים לנגד עיניהם", ויעשו זאת "ביושרה, בענייניות ובייצוגיות".