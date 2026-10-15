המערכת העירונית באלעד סוערת: הלילה פשטו שוטרי תחנת ראש העין על בתיהם של שני חשודים, תושבי אלעד בשנות ה-20 וה-30 לחייהם ועצרו אותם לחקירה ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב שרון בחשד למעורבות ישירה באירועים הפליליים החמורים.

השתלשלות העניינים החלה אמש, עת התקבלו במשטרה דיווחים דחופים על השלכת רימון הלם לעבר גדר ביתו של מנכ"ל העירייה, אמנון מקסימוב, וזמן קצר לאחר מכן על רכב שעלה באש ברחובות העיר - מתברר כי מדובר ברכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכתו של ראש העיר יהודה בוטבול.

האירועים הקשים הגיעו על רקע זעם של גורמים שונים בעקבות פעילות אכיפה עירונית נרחבת שביצעה העירייה נגד חריגות ושימושים בלתי חוקיים במרחב הציבורי.

לפי החשד הראשוני של גורמי האכיפה, הרקע למעשים החמורים הוא נקמה ישירה על פעולות האכיפה הללו. מיד עם קבלת הדיווחים, פתחו שוטרי תחנת ראש העין בסריקות נרחבות ובפעולות חקירה מאומצות שהובילו לאיתורם המהיר של שני החשודים.

השניים הועברו כאמור לחקירה באגף החקירות של ימ"ר שרון, ובסיומה נכלאו. היום צפויה המשטרה להביא את השניים בפני בית משפט השלום, ולבקש להאריך את מעצרם בניסיון לפענח את מלוא הפרשה ולבדוק האם מעורבים נוספים לקחו חלק במתקפה.