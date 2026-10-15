המשטרה פרסמה הבוקר (חמישי) פרטים חדשים מחקירת האסון המחריד בביתר עילית שבו נהרג הילד בן ה-9 אליהו עזריאל ז"ל.

הלווייתו של אליהו, השמיני מבין עשרה אחים ואחיות במשפחתו, התקיימה אמש בשעה 23:30 בבית ההספד הספרדי בהר המנוחות בירושלים.

חוקרי מחוז ש"י, חבלני המשטרה, יחידת הזיהוי הפלילי וחוקרי השריפות של כב"ה יו"ש עמלו כל הלילה כדי לפענח את התעלומה: מה גרם לפח המחזוריות לזרוע מוות בלב השכונה.

חבלני המשטרה שללו באופן חד-משמעי את החשד כאילו מדובר בהנחת מטען חבלה מכוון או באירוע פלילי-חבלני.

מחקירת נסיבות השריפה עולה החשד הכבד כי המקרה הוא תוצאה ישירה של תופעה פסולה ומסוכנת המתרחשת ברחובות העיר - ילדים וקטינים הנוהגים להבעיר אש בפחי אשפה וממתינים בקרבתם כאילו מדובר ב"מופע" או אטרקציה, רק כדי לצפות בהגעת כוחות החירום וההצלה לפנות ערב.

אלא שהפעם, המשחק האסור הזה חצה את כל קווים האדומים. אש שבערו פחי המחזוריות יצרו תנאי לחץ ופיצוץ פנימיים בזמן שעשרות ילדים סקרנים עמדו בצמידות למתקן, תוך התעלמות מוחלטת מהסכנה.

כתוצאה מההדף האדיר, רסיס קטלני עף מתוך המכל ופגע פגיעה אנושה וקטלנית בצווארו של הילד. צוותי הרפואה שנלחמו על חייו בזירה נאלצו בסופו של דבר לקבוע את מותו המצער בבית החולים.

בעקבות הממצאים, התקיימה אמש שיחה דחופה וקודרת בין מפקד תחנת עציון, סנ"צ רפי וקנין, לבין ראש עיריית ביתר עילית. השניים החליטו על פתיחת מערך הסברה והרתעה מיידי במוסדות החינוך, כדי לעקור מהשורש את התופעה הקטלנית של משחקי האש לפני שגבתה קורבנות נוספים.