משטרת העיר קוצ'י שבדרום הודו עצרה חשוד בן 32 בחשד למעורבות בהצתת מתחם הסמוך לבית הכנסת ההיסטורי קאדאבאמבאגאם - אחד מבתי הכנסת העתיקים והמרכזיים של יהדות קוצ'ין במדינת קרלה.

האירוע התרחש ביום שני לפנות בוקר. מפרטי החקירה עולה כי החשוד הגיע ברכב לאזור שוק ארנאקולאם, שפך חומר דליק בחזית משתלה המנוהלת על ידי נאמן בית הכנסת, הצית שלטים במתחם ונמלט מהזירה.

בעקבות האירוע, פתחו חוקרי המשטרה בסריקות ובחקירת סייבר מאומצת, שבמסגרתה אותרו צילומי אבטחה ופרטי הרכב ששימש את החשוד. הוא נעצר בפשיטה על וילה שכורה בעיירה פות'נקרוז.

בחיפוש שנערך במקום איתרו השוטרים מצבור סמים קשים שהוסתר בארון, ובהם פנטניל, הרואין, קטמין ואוקסיקודון. מעבר לתיק הפלילי שנפתח נגדו בגין סחר בסמים, המשטרה בודקת את מעורבותו בהצתה קודמת של אולם תצוגה לרכבים באזור.

לאור רגישות המקום והפגיעה בסמוך לאתר מורשת יהודי, הצטרפו לחקירה סוכנויות המודיעין המרכזיות של הודו, ובראשן סוכנות החקירות הלאומית (NIA).

החוקרים מתמקדים כעת בבחינת קשריו של החשוד לגורמי טרור בחו"ל, בדגש על רשתות המכוונות מפקיסטן. במסגרת זו, נבדקות ההתכתבויות במכשירים הניידים של החשוד באפליקציות טלגרם ווואטסאפ מול גורמים זרים, לצד מעקב אחר תנועות פיננסיות וקבלת תשלומים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, תמורת ביצוע המעשה ותיעודו.

סגן מפקד משטרת קוצ'י, ארון פאוויתרן, אישר את הפרטים לכתבים וציין כי הציוד האלקטרוני של החשוד הועבר לבדיקה פורנזית מעמיקה.

"הוא נמצא בקשר עם אדם שהפעיל אותו וגורם לו לבצע את המעשים בתמורה לתשלום", אמר פאוויתרן. "ההצתה בסביבת בית הכנסת היא סוגיה רגישה ביותר, ואנו חוקרים את כל הכיוונים האפשריים".

בעקבות האירוע, האבטחה והנוכחות המשטרתית סביב מוסדות יהודיים באזור, שתוגברו כבר בחודש שעבר בעקבות התרעות ביטחוניות, נמשכות במתכונת מתוגברת.