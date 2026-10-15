מהלך הגירה פנים-אמריקאי של הקהילה החרדית צובר תאוצה: המיזם הקהילתי "לייקפרונט אסטייטס", המוקם במחוז גליידס הסמוך לאגם אוקיצ'ובי בפלורידה, הגיע לאבן דרך מרכזית עם פתיחתם הרשמית של בתי הספר הראשונים במתחם.

כ-80 משפחות שהעבירו את מרכז חייהן מאזור ניו יורק כבר מתגוררות בשטח, ועשרות משפחות נוספות צפויות להצטרף אליהן בשבועות הקרובים. בעקבות האכלוס, מתמקד כעת צוות ההקמה של הפרויקט בביסוס מערך השירותים הקהילתיים.

הפרויקט בהיקף של מאות מיליוני דולרים משתרע על פני כ-2,000 דונם, במרחק של כ-200 קילומטרים ממיאמי.

תוכנית המתאר המלאה שלו כוללת בניית 1,000 בתים פרטיים לצד 300 יחידות דיור להשכרה. המתחם תוכנן מראש כדי לתת מענה אורתודוקסי מקיף, והוא כולל בתי כנסת, מקוואות, מוסדות חינוך (ישיבות וכולל), מכולת כשרה, שירותי רפואה וסניף מקומי של ארגון החירום "הצלה דרום פלורידה".

מאחורי המיזם עומד הצורך לספק פתרון דיור בר-השגה לזוגות צעירים המתמודדים עם מחירי נדל"ן מטפסים בערים הגדולות בניו יורק ובניו ג'רזי.

לדברי מנהל התפעול של המיזם, יידל פרלשטיין, המחירים בפרויקט נמוכים משמעותית מהמקובל במרכזים העירוניים: נכס בן שלושה חדרי שינה מוצע במחיר התחלתי של כ-460 אלף דולר, ואילו בית בן חמישה חדרים מתמחר בכ-585 אלף דולר.