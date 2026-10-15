אליהו עזריאל ז"ל, ילד כבן 10, נהרג אתמול (רביעי) לאחר שנפגע בפיצוץ שאירע בפח מחזור שעלה באש ברחוב נדבורנא בביתר עילית.

אליהו ז"ל, השמיני מבין עשרה אחים ואחיות במשפחתו, הובא אמש למנוחות בבית ההספד הספרדי בהר המנוחות בירושלים.

האסון התרחש בשעות אחר הצהריים, לאחר ששריפה פרצה בפח מחזור. במהלך האירוע אירע פיצוץ, וחפץ שעף מתוך הפח פגע באליהו, שיצא מתלמוד התורה ברחוב.

נבדקת האפשרות שהאירוע החל במהלך משחק של ילדים, שבמסגרתו הוצת הפח והושלך לתוכו מכל. ייתכן שהמכל התפוצץ בעקבות החום וגרם לחפץ בוער לעוף מהפח ולפגוע בילד. עם זאת, בכבאות הדגישו כי טרם ניתן לקבוע שזה אכן מה שאירע.

מכבאות והצלה נמסר כי במהלך פעולות הכיבוי אירע פיצוץ ממקור שטרם התברר, שבעקבותיו עף חפץ מתוך הפח ופגע בילד. הכוחות פעלו למנוע את התפשטות האש, השלימו את פעולות הכיבוי וביצעו סריקות בזירה כדי לשלול מפגעים נוספים.

רב-רשף ליחי בן לולו, מפקד המשמרת בכבאות והצלה, סיפר: "מדובר באירוע קשה מאוד, בו ילד נפצע כתוצאה משריפת פח. עם הגעתנו למקום ראינו את הילד כאשר הוא פצוע, צוותי הרפואה מתחילים לטפל בו. אנו ביצענו כיבוי, וסריקות נוספות בזירה על מנת לשלול מפגעים נוספים".

הפרמדיק ינון בר נחמה סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו בילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, וסובל מחבלות וכוויות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים, עיסויים, הנשמות ומתן תרופות".