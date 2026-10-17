כנס הפעילים של מפלגת נעם לישראל

על רקע הקריאות לפרוש מהמרוץ והסקרים שאינם מבשרים טובות, נשמעה בכנס הפעילים של מפלגת נעם לישראל בבנייני האומה בירושלים טענה חוזרת: הסקרים לא משקפים את מה שקורה בשטח.

"איך לא רואים את כל הטירוף הזה בסקרים? סיבה אחת. יש אנשים שהמטרה שלהם לגמד את הדבר המופלא הזה שקוראים לו נעם", אמר אחד מאנשי המטה. "בסופו של דבר הסקרים זה הנדסת תודעה. אין סקרים, יש שטח".

לדבריו, "כל יום נמצאים בשטח למעלה מ-2000 פעילים שלנו", בטלפנייה, בהצבת שלטים ובדוכנים, לצד מטה ישיבות ומטה בנות. "אנחנו בעזרת השם נראה את ההפתעה הזאתי בכנסת הקרובה. אנחנו נראה את כל הארבעה חברים בתוך הכנסת", הוסיף.

לאורך הכנס חזר הדגש על החינוך כליבת המצע. "כולם מבינים שחשובה התיישבות. לא צריך להסביר לנו שחשוב ביטחון, חשוב לעשות רפורמה במערכת המשפט, אבל הכל מתחיל בחינוך", אמר אחד הדוברים. אחר הוסיף כי המפלגה "תפעל בכנסת הבאה כשאבי מעוז בעזרת השם יהיה שר החינוך", והזכיר את אירועי שמחת תורה: "רוצים להרוג אותנו על עצם היותנו יהודים".

לשאלה על הלחצים שמופעלים על המפלגה ועל תומכיה שלא "לשרוף קולות" בגוש הימין, השיב אחד מאנשי המפלגה כי הוא פונה דווקא למתלבטים. "יש הרבה מאוד אנשים שאומרים לנו אנחנו מזדהים איתכם, ואנחנו מתלבטים כי אנחנו לא יודעים באמת אם תעברו. אז אני רוצה להגיד להם שבעזרת השם אנחנו הולכים לעבור בגדול".

אחד הנואמים פנה ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו ותקף את שותפיו בגוש. "אם פייגלין שורף קולות לסמוטריץ', או שאריה דרעי רוצה ללכת עם איזנקוט, או שאני שומע שמפלגת יהדות התורה רוצה ללכת עם איזנקוט, זו הדאגה שלך לגוש הימין?", שאל. "אותנו תהיה בטוח שאנחנו באים איתך באש ובמים. תיתן לנו את הגב ואת התמיכה, כי אנחנו נהיה החומה שלך בתוך הכנסת".

תומכים שהגיעו לכנס, לדבריהם "מאילת בדרום עד קריית שמונה בצפון", הסבירו שהם מבקשים "מישהו מימין לימין שישמור על ביבי, שלא יעשה ממשלת איזנקוט". אחת המשתתפות אמרה כי הגיעה "כדי לעזור לכל אמא בישראל" להיות רגועה ש"החינוך שלה יהיה בידיים טובות".