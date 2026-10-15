איזנקוט מתחייב: "תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה"

יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט הצהיר הבוקר (חמישי) מגבול רצועת עזה כי אם ייבחר לתפקיד ראש הממשלה, יביא בתוך 18 חודשים לסיום שלטון חמאס ברצועה ולהשמדת הזרוע הצבאית של הארגון.

"אני מתחייב שתוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה, נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס", אמר איזנקוט.

הוא הציג שתי דרכים אפשריות להשגת היעד שהציב. לדבריו, ניתן לפעול במסגרת המתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או באמצעות הפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות.

איזנקוט הבהיר כי התחייבותו לסיום שלטון חמאס ולהשמדת הזרוע הצבאית שלו אינה מותנית בדרך פעולה אחת, וכי מבחינתו שתי האפשרויות עומדות על הפרק.

מהליכוד נמסר בתגובה לאיזנקוט: "איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי?".

גם במפלגת "עמך ישראל" הגיבו: "גדי איזנקוט היה רמטכ"ל הקונספציה שדחף להכלה והסדרה וקרא לעצור את המלחמה לפני שנכנסנו לרפיח. המטכ"ל שמינה איזנקוט היה מורכב מיאיר גולן, אהרון חליווה והרצי הלוי וקידם תפיסות אסוניות שהצעידו את ישראל לשבעה באוקטובר. לא תהיה ולא יכולה להיות הכרעה בממשלה של גדי איזנקוט ויאיר גולן".