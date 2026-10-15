בג"ץ קבע הבוקר (חמישי) כי יהודה אליהו יוכל להמשיך לכהן כממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה התקבלה בעתירות שהגישו ארגוני שמאל ובניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה.

ההחלטה מאפשרת לאליהו להישאר בתפקיד אף שכהונתו כממלא מקום הייתה אמורה לפקוע היום.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שתמך בהמשך כהונתו, בירך על הפסיקה. "העתקת מהפכת ההתיישבות מיו"ש לנגב ולגליל היא קריטית ומשמעותית לעתיד מדינת ישראל", אמר סמוטריץ'. "אחד הכלים העיקריים במסגרתו נעתיק את המהפכה לנגב ולגליל הוא רשות מקרקעי ישראל, ואני שמח שיהודה אליהו שהוכיח יכולת ביצוע ועשיה מרשימות, ימשיך לכהן בתפקידו ולהעתיק את המהפכה לנגב ולגליל".

הפסיקה מגיעה יומיים לאחר שבג"ץ החליט לעכב עד לאחר הבחירות את מינויו הקבוע של מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל. בעקבות אותה החלטה תקף סמוטריץ' בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת שופטי בג"ץ.

"אנשיה של גלי בהרב-מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, ושופטי בג"ץ עושים הכול כדי לסכל את המינוי הציוני החשוב והקריטי של יהודה אליהו לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל", אמר אז שר האוצר.

לצד התנגדותה של היועצת המשפטית לממשלה להארכת כהונתו של אליהו כממלא מקום, גם שר הבינוי והשיכון חיים כץ הערים קשיים על הארכתה. כץ היה מעוניין למנות לתפקיד אחד ממקורביו.