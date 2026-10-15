האוטובוסים מסין התקלקלו - והנוסעים משלמים את המחיר

שעה ורבע בתחנת האוטובוס, נסיעה שלא מגיעה והוצאה נוספת של עשרות שקלים על מונית כדי להגיע ליעד. עבור תושבים רבים בבית שמש, בפרוזדור ירושלים ובשומרון, התחבורה הציבורית הפכה לשגרת המתנה וחוסר ודאות.

אוטובוסים אינם מגיעים במועד, נסיעות מתבטלות ללא פתרון זמין, וגם כאשר אוטובוס מופיע באפליקציה, אין ביטחון שיגיע לתחנה.

חברת תנופה מפעילה את התחבורה הציבורית בשני אשכולות מרכזיים: האחד כולל את בית שמש, ירושלים ויישובי פרוזדור ירושלים, והשני את יישובי השומרון ואת הקווים המחברים אותם למרכז הארץ. מדובר באזורים שבהם מתגוררים גם רבים ממצביעי מפלגות הקואליציה הנוכחית, וכעת הם נאלצים להתמודד עם ביטולי נסיעות, המתנות ממושכות ושירות תחבורה שאינו נותן מענה לצורכיהם.

תחקיר של העיתונאי אופק צח, כתב התחבורה של חדשות 13, חושף את היקף המשבר בחברת תנופה. על פי הנתונים שהוצגו בתחקיר, כ־140 מתוך 420 אוטובוסים של החברה מושבתים בשל תקלות, בין היתר על רקע מחסור בחלקי חילוף לאוטובוסים מתוצרת סין.

המשמעות עבור התושבים מורגשת מדי יום: פחות אוטובוסים זמינים, נסיעות שלא מתבצעות, איחורים ממושכים וקושי ממשי להסתמך על התחבורה הציבורית לצורך הגעה לעבודה, ללימודים ולסידורים חיוניים.

"האוטובוסים בקושי מגיעים", מספר אחד הנוסעים. נוסע אחר מתאר המתנה של יותר משעה בתחנה בלי שאף אחד מהקווים שאמורים לעבור בה הגיע.

עבור ברנדה אברהם, תושבת מושב מסילת ציון הסמוך למחלף שער הגיא, הבעיה הפכה גם להוצאה כספית. לדבריה, המתינה לאוטובוס שאמור היה להגיע מדי חצי שעה, אך לאחר שעה ורבע נאלצה לוותר על הנסיעה בתחבורה הציבורית.

"המתנתי שעה ורבע, האוטובוס לא הגיע. היה אמור להיות כל חצי שעה אוטובוס", סיפרה. "בסופו של דבר, אחרי שעה ורבע, עליתי ביחד עם עוד שני נוסעים שהמתינו איתי למונית ספיישל בעלות של 65 שקלים לכל אחת".

לדבריה, פנתה למשרד התחבורה לפחות שש פעמים בניסיון לקבל מענה למצוקה, אך לא זכתה לפתרון.

הקושי אינו מוגבל לנסיעות בין יישובים. תושבים המבקשים לשוב מעבודתם בתל אביב ובפתח תקווה מוצאים עצמם ממתינים בתחנות, ולעיתים גם נוסעים מבוגרים הזקוקים לאוטובוס כדי להגיע לקניות ולסידורים בתוך היישוב מתקשים לעשות זאת.

אחת התופעות המתוארות בתחקיר היא הפער בין המידע שמופיע באפליקציות התחבורה הציבורית לבין המתרחש בפועל. נוסעים רואים כי האוטובוס אמור להגיע, ממתינים בתחנה, אך הנסיעה אינה מתבצעת. במקרים אחרים האוטובוס מגיע, אך נתקע בדרך והנוסעים נאלצים להמתין לרכב חלופי.

בלב המשבר נמצא צי האוטובוסים של החברה. בתחקיר תועדו שורות ארוכות של אוטובוסים מושבתים, שחלקם עומדים ללא שימוש בשל תקלות ומחסור בחלקי חילוף.

לפי הנתונים שהוצגו, מדובר בכשליש מצי האוטובוסים של תנופה. חלק ניכר מהכלים הם אוטובוסים מתוצרת חברת ויזדום הסינית, שלפי התחקיר מתקשה לספק להם חלקי חילוף זמינים.

הפגיעה בשירות באה לידי ביטוי גם בנתוני הביצוע של החברה. על פי התחקיר, תנופה קיבלה ממשרד התחבורה את הציון הנמוך ביותר במדדי השירות, וספגה קנסות מצטברים בהיקף של כמעט 80 מיליון שקלים.

נתוני ביצוע הנסיעות לחודש מאי ממחישים את עומק המשבר: מתוך 12,381 נסיעות מתוכננות המופיעות בדוח, 1,266 לא בוצעו - שיעור של 10.2%. את הנתון החמור ביותר רשמה בית שמש, שבה לא בוצעו 734 נסיעות, שהן 16.6% מכלל הנסיעות המתוכננות. באלפי מנשה הגיע שיעור אי־הביצוע ל־10.2%, בעמנואל ל־10%, בקרני שומרון ל־8.9% ובאריאל ל־8.4%. גם ביישובים נוספים בשומרון נרשמו שיעורים גבוהים של נסיעות שלא בוצעו.

בארגון "תחבורה בדרך שלנו", שהיה שותף לתחקיר, מדווחים כי המשבר בשירותי חברת תנופה ממשיך להחריף. לדבריהם, באחד מימי השבוע האחרון הגיע שיעור הנסיעות שלא בוצעו בבית שמש עד ל־21% מכלל הנסיעות המתוכננות באותו יום.

בארגון דורשים ממשרד התחבורה להפסיק להסתפק בקנסות ובדרישות לשיפור השירות, ולפעול לסיום ההתקשרות עם החברה. לטענתם, המשרד רשאי להודיע לתנופה כבר בשבוע הבא על סיום החוזה בתוך 12 חודשים. "אנחנו מצפים ממשרד התחבורה להודיע על כך", נמסר מהארגון.

ראשי רשויות ונציגי תושבים פנו למשרד התחבורה בדרישה להתערבות, ואף נפגשו עם מנכ"ל המשרד משה בן זקן. אולם על פי המתואר בתחקיר, הנוסעים עדיין אינם רואים שינוי משמעותי בשטח.

לצד האוטובוסים המושבתים נחשפה בתחקיר תופעה נוספת: הפעלת נסיעות באמצעות אוטובוסים פרטיים ונהגי קבלן, שאינם מזוהים בהכרח ככלי רכב של תחבורה ציבורית.

בחלק מהמקרים, לפי התחקיר, האוטובוסים אינם נושאים שילוט מתאים, אינם צבועים בצבעי החברה ואינם מצוידים באמצעי תיקוף המאפשרים לנוסעים לשלם באמצעות רב־קו. כתוצאה מכך, נוסעים הממתינים בתחנה אינם יודעים שהאוטובוס הפרטי שעובר במקום אמור למעשה לשמש כקו התחבורה הציבורית שלהם.

בתחקיר נטען כי כך נוצרות נסיעות המתבצעות לכאורה כחלק מהשירות, אך בפועל אינן נגישות לציבור הנוסעים שאמור להשתמש בהן. שאלת הפיקוח על נסיעות אלה ועל אופן הדיווח עליהן נותרה אף היא ללא מענה ברור בתחקיר.

המשבר מעלה שאלות גם לגבי שיטת המכרזים של משרד התחבורה. על פי הביקורת שהוצגה בכתבה, חברות תחבורה יכולות לזכות במכרזים באמצעות הצעת מחיר נמוכה, בעוד שאיכות השירות, שביעות רצון הנוסעים והיכולת להבטיח צי אוטובוסים תקין אינן מקבלות משקל מספק.

עוד נטען כי מנגנון התשלום למפעילות, המבוסס בעיקר על קילומטרים של נסיעה שבוצעו, אינו יוצר תמריץ מספק לשיפור איכות השירות. משרד התחבורה כבר זימן את מנהלי תנופה לשימוע לפני כשנה, אולם לפי התחקיר לא התקבלה עד כה החלטה שתביא לשינוי משמעותי במצב.

בפני המשרד עומדות, על פי הכתבה, שתי אפשרויות מרכזיות: לשלול מהחברה את הפעלת הקווים ולהעבירם למפעיל אחר, או לאפשר לה להמשיך לפעול תוך דרישה לשיפור השירות, ובמקביל להמתין לאפשרות של שינוי בעלות. האפשרות הראשונה עלולה להוביל להליכים משפטיים, ואילו האפשרות השנייה מותירה את התושבים תלויים ביכולתה של החברה להתאושש.

בארגון "תחבורה בדרך שלנו" דורשים ממשרד התחבורה לנקוט צעד מעשי ולהודיע על סיום ההתקשרות עם תנופה בתוך 12 חודשים, בהתאם לאפשרות שלטענתם עומדת לרשותו. על פי התחקיר, טרם התקבלה החלטה על הפסקת ההתקשרות, ובינתיים הנוסעים בבית שמש, בפרוזדור ירושלים ובשומרון ממשיכים להתמודד עם ביטולי נסיעות והמתנות ממושכות בתחנות.