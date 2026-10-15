העיתונות בטורקיה מציגה את היחס השלילי ביותר כלפי ישראל מבין כלי התקשורת שנבדקו בארבע מדינות במזרח התיכון, בעוד שהסיקור באיחוד האמירויות נמצא כניטרלי ביותר, כך עולה ממחקר חדש של המכון למדיניות העם היהודי.

המחקר בחן את האופן שבו ישראל מוצגת בעיתונות המרכזית בשפה האנגלית באזור, ובפרט בכלי תקשורת המזוהים עם השלטונות. הוא התמקד בתקופה שלאחר פרוץ העימות מול איראן ב-28 בפברואר 2026 ובחן שני היבטים מרכזיים: טורי דעה שעסקו בישראל והאופן שבו היא הופיעה בכותרות ובעמודי הבית של כלי התקשורת. בסך הכול נותחו 1,054 טורי דעה, לצד בדיקה יומית של עמודי הבית.

הבדיקה כללה כלי תקשורת מאיחוד האמירויות, סעודיה, מצרים וטורקיה: The National ו-Gulf News באמירויות, Asharq Al-Awsat ו-Saudi Gazette בסעודיה, Ahram במצרים ו-Daily Sabah בטורקיה.

בניתוח טורי הדעה נמצא כי 53% מהפרסומים שנבדקו באיחוד האמירויות היו ניטרליים כלפי ישראל. שיעור הטורים השליליים במדינה עמד על 46% - הנתון הנמוך ביותר מבין ארבע המדינות שנכללו במחקר.

בטורקיה, לעומת זאת, 72% מטורי הדעה שנבדקו סווגו כשליליים כלפי ישראל - השיעור הגבוה ביותר במחקר. אחריה ניצבה מצרים עם 65% טורים שליליים, בעוד שבסעודיה עמד השיעור על 49%.

לצד טורי הדעה בחנו החוקרים גם את מידת הנוכחות של ישראל בכותרות ובעמודי הבית של כלי התקשורת. לצורך כך נבדקו הן כמות האזכורים והן רמת הבולטות שלהם, ובמקביל סווג הטון של הפרסומים כשלילי, חיובי או ניטרלי.

גם בבדיקה זו בלטה העיתונות הטורקית: ישראל זכתה בה לסיקור יומיומי ובולט יותר מאשר במדינות האחרות שנבדקו, והטון שנמצא היה השלילי ביותר. באיחוד האמירויות נמצאה רמת סיקור גבוהה יחסית, שאותה קושרים עורכי המחקר לאירועי המלחמה עם איראן. אחריה דורגו מצרים וסעודיה מבחינת היקף ובולטות הסיקור.

בחינת הטון של הידיעות החדשותיות בעמודים הראשיים, בנפרד מטורי הדעה, הצביעה על תמונה דומה: הסיקור השלילי ביותר נמצא בטורקיה, ואילו באיחוד האמירויות נמצא הטון הפחות שלילי מבין המדינות שנבדקו.

החוקרים איתרו גם מספר טורי דעה חיוביים כלפי ישראל בעיתונות הסעודית, שאותם הגדירו כחריגים ונדירים. בחלקם הוצגה ישראל בהקשר של הישגים בתחומי הקדמה, המחקר והמוסדות האקדמיים, לרבות אזכורים של מכוני מחקר וזוכי פרסי נובל. במקרה נוסף הוצגה ישראל באופן חיובי בהקשר גיאופוליטי, כגורם המסייע לבלימת איראן.

עם זאת, עורכי המחקר מדגישים כי שיעור הטורים החיוביים נותר קטן יחסית מכלל טורי הדעה, הן בסעודיה והן באיחוד האמירויות.

לצד הביקורת על ישראל מצאו החוקרים גם טורים שבהם הופיעו התבטאויות החורגות מביקורת מדינית ומגיעות עד לשלילת זכות קיומה של ישראל ולעיתים לאנטישמיות מובהקת, אף שמדובר בכלי תקשורת בשפה האנגלית.