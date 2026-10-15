יוסי דגן נפגש עם רעיית איש הבטחון העצור מהשומרון רועי חדי

צ', רעייתו של איש הביטחון מהשומרון שנעצר לפני מספר ימים וטרם שוחרר, יוצאת בקריאה לשחררו ממתקני השב"כ, ומוחה על אופן מעצרו ועל החזקתו שם.

בפגישה עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן מסרו השניים הצהרה בנושא. "אני קוראת להוציא אותו ממתקני השב"כ. אין לו מה לעשות שם. לא מוצדק בשום צורה או דרך שיישב שם, בטח לא מוצדקת הצורה שבה ניהלו את המעצר", אמרה צ'.

היא הוסיפה "מדובר באיש ביטחון שהוא באמת מאוד מערכתי ומאוד ערכי, ואם היו אומרים לו - 'בוא להתייצב לחקירה', הוא היה בא ומתייצב לחקירה - ולא הייתה סיבה לעצור אותו כאילו הוא מחבל, בבית שלו, לפנות בוקר, עם המשפחה, זה לא שייך. בטח שלא שייך להחזיק אותו במרתפי השב"כ לתקופה כל כך ארוכה. ואני מצפה מכל מי שיש לו יד בדבר לפעול לזכותו".

ראש מועצת שומרון חיזק את דבריה. "מדובר באיש ביטחון שאחראי על גזרה חשובה בשומרון. יחד איתי, נציגות הרבש"צים ואנשי אגף הביטחון של המועצה, 'קוראים ודורשים מכל המערכות להוציא את איש הביטחון - שהוא בתפקיד רשמי, ולא טרוריסט - ממתקני השב"כ, להעביר אותו למעצר בית. מדובר, תוך היכרות אישית ומקצועית, באיש ביטחון בתפקיד רשמי, מצטיין שטיפל ותפעל יחד עם הצבא ועם כל מערכת הביטחון, בעשרות אירועים, תמיד בהצטיינות, תמיד תוך מחמאות מכל המערכות. רק בראש השנה קיבל מצטיין חטיבה.

יש כאן אירוע שהוא לא מתקבל על הדעת. אני מצפה שהחקירה תתנהל על ידי מצ"ח ועל ידי המשטרה, לא בכלים ששמורים לטרוריסטים. אנחנו מגבים אותך, כולנו, מגבים את איש הביטחון שאי אפשר עדיין להגיד את שמו. אנחנו מגבים את כל אנשי הביטחון וכל הרבש"צים שיש לנו במרחב, כולנו. מצפים מכל המערכות לשחרור שלו", סיכם.