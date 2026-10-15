נשיא המדינה יצחק הרצוג טס לבאקו במטוס של חברת התעופה האזרית AZAL, במהלך שאפשר לו לעבור במרחב האווירי של טורקיה למרות האיסור שהטילה אנקרה על מטוסים ממשלתיים ישראליים, כך דווח באתר "מידל איסט איי".

על פי הדיווח, הרצוג המריא ביום רביעי לאזרבייג'ן כדי להשתתף בפסגה הבינלאומית לשיתוף פעולה ולחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה בבאקו. המטוס האזרי שבו טס עבר במרחב האווירי הטורקי.

עוד דווח כי אזרבייג'ן לא הודיעה לטורקיה שהטיסה נושאת את נשיא מדינת ישראל. מאז 2024 אוסרת טורקיה על מטוסי ממשלה ישראליים לעבור במרחב האווירי שלה, איסור שהוביל בעבר לביטול ביקורים של הרצוג או חייב אותו לטוס במסלולים ארוכים יותר.

נציגי מדינות ערביות עוזבים את האולם במהלך נאום הרצוג דוברות

בתוך כך, במהלך נאומו של הרצוג הבוקר בוועידה הבינלאומית בבאקו, יצאו מהאולם נציגי איראן, טורקיה, כווית, פקיסטן והרשות הפלסטינית.

אמיר קטר, לעומת זאת, נשאר באולם במהלך נאומו של הנשיא והאזין לדבריו.