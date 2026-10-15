נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה מתח ביקורת על התנהלות ממשלת ישראל בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וטען כי ישראל אינה יכולה לבסס את ביטחונה לאורך זמן על עליונותה הצבאית והטכנולוגית.

במקביל, הוא מתח ביקורת חריפה על מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר וטען כי הפלסטינים צריכים לאמץ אסטרטגיה שאינה מבוססת על ניסיון להביס את ישראל מבחינה צבאית.

אובמה אמר את הדברים במהלך הופעה באולם O2 בבלפסט, בשיחה עם הסופרת והעיתונאית סוזן מקיי. כשנשאל על הסכסוך אמר כי הקשחת העמדות בישראל בעקבות מתקפת 7 באוקטובר מחייבת תחילה "הפסקה אמיתית" של האלימות, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לדון בפתרונות ארוכי טווח.

"זה צריך להכאיב לכולם. העובדה היא שהעם היהודי, במשך אלפי שנים, דוכא, הופלה ונרצח. אירופה הייתה אחראית לחלק גדול מזה. הם חיפשו, באופן מובן, מקום מקלט. אי אפשר להכחיש את זה. מה שגם אי אפשר להכחיש הוא שהם לקחו אדמות מאנשים והיו מופרזים. ואותם אנשים אמרו, באופן מובן, 'זה עוול ואני רוצה את האדמה שלי בחזרה'", טען אובמה.

הוא היפנה את האצבע כלפי ישראל וטען טען כי בניסיון לשבור מעגל של אלימות מוטלת אחריות מיוחדת על הצד החזק יותר בשל העוצמה הנמצאת בידיו. "אם הגישה של ישראל היא שעכשיו, כשאנחנו החזקים ביותר והמתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית באזור, הביטחון שלנו יהיה תלוי בכך שפשוט נעשה כל מה שאנחנו צריכים, ניקח כל מה שאנחנו רוצים ולא נעשה ויתורים לאף אחד - זה אולי יעבוד בטווח הקצר". אבל אז איבדת את הקרקע המוסרית אם זו העמדה שאתה נוקט".

אובמה הוסיף כי לדעתו "ממשלת ישראל הנוכחית נראית כמי שאימצה את הגישה הזאת", וקרא לה להכיר בכך שהפלסטינים אינם עומדים להיעלם. "זה לא בר-קיימא לכפות עליהם מצב שאיש לא היה מוכן לקבל עבור עצמו", אמר.

עם זאת, הנשיא לשעבר הפנה ביקורת גם לצד הפלסטיני. לדבריו, על הפלסטינים להכיר בעוצמתה של ישראל ובכך שגם היא אינה עומדת להיעלם, ולגבש דרך פעולה שאינה נשענת על הכרעה צבאית שלה.