מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט יצאה למאבק משפטי נגד קמפיין החוצות "תודה לממשלת ישראל", אך מתברר כי הקמפיין שאותו היא דורשת להסיר כבר הסתיים, והשלטים הוסרו, כך לפחות לטענת מארגניו.

העתירה שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית הציתה עימות בין איזנקוט לבין האסטרטג והקמפיינר ברל'ה קרומבי, שמצדו לא הסתפק בתגובה משפטית והזמין את יו"ר ישר לעימות פומבי - "בכל מקום, בכל שעה ובאנגלית".

העתירה הוגשה נגד תנועת תקומה ונגד קרומבי, העומד בראשה, בעקבות קמפיין שלטי חוצות שהציג שורה של הישגים המיוחסים לממשלת ישראל. במפלגתו של אייזנקוט טוענים כי מאחורי מסר התודה עומדת למעשה תעמולת בחירות שנועדה לסייע למפלגות הקואליציה.

אלא שבמוקד הסיפור נמצאת גם שאלת העיתוי: בעוד עורכי הדין של מפלגת ישר מבקשים להורות על הפסקת הקמפיין והסרת השילוט, בתקומה טוענים כי הפעילות כבר הסתיימה והשלטים אינם מוצבים עוד.

בעתירה שהוגשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, מתארים באי כוחה של ישר את הקמפיין ואת המסרים שהופיעו בו.

"עניינה של העתירה בקמפיין פרסום שילוט חוצות הנושא את המסר 'תודה ממשלת ישראל'", נכתב בעתירה. עוד צוין כי השילוט תועד בכניסה לירושלים, בציר תנועה ראשי ובמקומות נוספים ברחבי הארץ.

לפי העתירה, במסגרת הקמפיין הוצגו בין היתר המסרים "104 יישובים חדשים ביו"ש" ו-"70% מעזה בשליטת צה"ל", כחלק מהצגת הישגיה של הממשלה בתחומים שונים.

במפלגת ישר אינם חולקים רק על תוכן המסרים, אלא בעיקר על המשמעות הפוליטית שהם מייחסים להם. לטענתם, גם כאשר קמפיין אינו קורא במפורש להצביע למפלגה מסוימת, הוא עשוי לשמש בפועל כתעמולת בחירות.

"פחות משלושה שבועות לפני הבחירות לכנסת, תקומה בוחרת להשקיע בפרסום חוצות נרחב שכל תכליתו להציג את ממשלת ישראל כמי שהצליחה בתחומי הביטחון, ההתיישבות, הכלכלה וביטחון הפנים", נכתב בעתירה.

לטענת העותרים, הצגת הישגי הממשלה במסר חיובי אחד מעניקה יתרון פוליטי למפלגות המרכיבות אותה.

"בכך היא מספקת למפלגות הקואליציה שירות תעמולתי של ממש: היא מרכזת את הישגיהן הנטענים במסר חיובי אחד, שאותו היו יכולות המפלגות עצמן לפרסם במסגרת תעמולת הבחירות שלהן", נכתב.

במפלגתו של אייזנקוט מדגישים כי דווקא הניסוח החיובי והבלתי מפלגתי לכאורה הוא שהופך את הקמפיין, לשיטתם, לבעייתי.

"אין כל צורך בקריאה מפורשת להצביע למפלגות הקואליציה כדי להבין שהמסר המועבר לבוחר הוא שיש לתמוך בהמשך שלטונן", נטען בעתירה. "דווקא הבחירה בכותרת התמימה לכאורה של הבעת 'תודה' אינה גורעת מן האופי התעמולתי של הפרסום, אלא משמשת אמצעי להעברת מסר פוליטי מובהק מבלי להציגו ככזה".

בסיום העתירה ביקשה המפלגה להוציא צו שיורה לתקומה ולקרומבי להפסיק את הפעילות: "לאור כל האמור, מתבקש יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הנכבד ליתן צו לפי סעיף 10ג(יז) לחוק, להורות למשיבים לחדול מפעילות השילוט ולחדול מהמשך הקמפיין".

קרומבי, מצדו, דוחה את הטענות ומציג את העתירה כניסיון לפגוע בחופש הביטוי של אזרחים המבקשים להביע תמיכה בממשלה ובהישגיה. "עצוב שאנשים שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, מנסים להשתיק אזרחים שמביעים עמדתם בצורה לגיטימית וכחוק. די לצביעות", אמר בתגובה לעתירה.

מבחינתו של קרומבי, המאבק אינו צריך להתנהל רק בין עורכי דין ובמסדרונות ועדת הבחירות. הוא מבקש להעביר את הוויכוח לזירה הציבורית ולהתעמת ישירות עם אייזנקוט על הישגי הממשלה.

"אני מזמין את אייזנקוט לעימות, בכל שעה, בכל מקום ובאנגלית", אמר קרומבי. "בעימות הוא ייחשף להיקף ההישגים של הממשלה, ונחשוף את הצביעות שלו".

ההזמנה לעימות מגיעה על רקע הניסיון של מפלגת ישר לעצור את הקמפיין, וממחישה את הפער בין הצדדים: בעוד אייזנקוט ואנשיו רואים בפרסום כלי תעמולתי לטובת הקואליציה, קרומבי מתעקש כי מדובר בהבעת עמדה לגיטימית.

במקביל לחילופי הדברים, נערכים בתקומה גם להתמודדות המשפטית. קרומבי שכר את שירותיו של עורך הדין יצחק בם, שייצג אותו בהליך מול מפלגת ישר.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לקרומבי להגיש את תגובתו לעתירה עד היום בשעה 18:00. כעת, לצד המחלוקת העקרונית על גבולות תעמולת הבחירות, תעמוד על הפרק גם העובדה שעליה מצביעים בתקומה: מפלגתו של איזנקוט מבקשת צו להפסקת קמפיין שלטענת מארגניו כבר ירד מהרחובות.