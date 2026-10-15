השופט דן באומן הורה היום (חמישי) לשחרר למעצר בית את איש הביטחון מהשומרון המוחזק במתקן שב"כ, ודחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו בשמונה ימים נוספים.

השחרור נקבע לחלופת מעצר למשך שבעה ימים, אולם התביעה הודיעה כי תגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה.

איש הביטחון, חשוד יחד עם אדם נוסף ששוחרר כבר למעצר בית, במעורבות באירוע אלימות נגד פלסטינים שהתרחש לפני כחודש באזור הכפר עקרבה שבשומרון.

המעצרים בוצעו במסגרת חקירה משותפת של שב"כ והמפקדה הבין-ארגונית במחוז ש"י, העוסקת בחשדות לאלימות קיצונית של יהודים כלפי פלסטינים. בחקירה מעורבת גם המשטרה הצבאית החוקרת.

עורך דינו של החשוד, נתי רום בירך על ההחלטה ואמר: "אנו שמחים על ההחלטה המתבקשת לשחרר את העצור למעצר בית. קשה מאוד לראות גיבור ישראל מוחזק בתנאי צינוק קשים בשב"כ וטוב עשה בית המשפט שעשה לכך סוף".

בדיון נכחו גם עשרות רבש"צים וחברים של העצור משירות המילואים, וכן ח"כ לימור סון הרמלך מעוצמה יהודית שהגיבה: "בית המשפט עצמו קבע כי אינו רואה סיבה להמשך החזקתו של הרבש"ץ במתקני השב"כ, והורה על שחרורו לחלופת מעצר. משפחתו הציגה חלופות מעצר מצוינות וראויות, ואנחנו דורשים שגם בית המשפט המחוזי יכבד את ההחלטה ויאפשר את שחרורו באופן מיידי".

לדבריה, "מדובר בגיבור ישראל שהקדיש את חייו להגנה על עם ישראל ועל תושבי השומרון. האיש הזה צריך להיות בביתו, לצד משפחתו, ולא מאחורי סורג ובריח. נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו עד לשחרורו המהיר".