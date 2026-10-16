סרטון משותף נשות מקצוע - עומק הקשר

"אין לי שום רקע טיפולי"

"בגיל שלי כבר מאוחר להתחיל מקצוע חדש"

"עם הבית והעבודה, מתי בדיוק אלמד"

"ומה אם אשקיע, אסיים, ואשאר עם עוד תעודה במגירה?"

אם אחד המשפטים האלה מוכר לך, את לא לבד.

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אולי את כבר זו שהבנות פונות אליה, ומרגישה שהלב שם אבל הכלים חסרים. ואולי את עוד לא שם בכלל, רק יודעת שבפנים יש רצון אמיתי לעשות משהו עם משמעות, לעזור לאחרות להגיע לרגע הכי מאושר בחייהן, ולהתפרנס בכבוד ממה שאת אוהבת. בשני המקרים, השאלה היא אותה שאלה: איך הופכים את הרצון הזה למקצוע אמיתי?

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"זה מה שהיה חסר לי שנים"

במכון עומק הקשר, בניהולם של נחמה ויהושע ביטקובר, פוגשים את השאלה הזאת כבר כעשרים שנה. המכון ליווה מעל 2,000 זוגות לחופתם והכשיר כ-300 נשות ואנשי מקצוע ב-26 מחזורים. "המטרה שלנו פשוטה", אומרים במכון. "שלא יישאר אף רווק או רווקה לבד. שכל אחד יוכל לקבל ליווי אמיתי, רגיש ומקצועי, ולהגיע הביתה".

אביגיל נוימן, מנהלת מדרשה, פוגשת רווקות כל יום. "יוצא לי הרבה להיפגש עם הבנות בשלב הזה באופן טבעי, והיה חשוב לי לעזור לבנות באמת", היא מספרת. "נפתח בפני עולם ושפה. זה מה שהיה חסר לי שנים".

לצפייה בבוגרות המכון שמספרות על ההכשרה >>

מקצוע שנבנה צעד אחר צעד

שרהל'ה סתיו למדה במכון, ומאז ליוותה מאות בנות, ואף מלמדת היום בתוכנית המתקדמת של המכון. "הקורס הזה בנה אותי כמאמנת, וגם בהמשך כמטפלת", היא אומרת. "היום אני ממש עוסקת ומתפרנסת מזה, גם באופן פרטי וגם בהנחיה של סדנאות".

אוריה לימדה מתמטיקה והייתה יועצת חינוכית בדרום במשך שלושה עשורים. "תמיד חלמתי ללמוד אימון, אבל המרחק מהדרום היה מכשול", היא מספרת. "האפשרות ללמוד בזום פתחה בפניי עולם שלם. גיליתי שכל התשובות נמצאות בתוך האדם עצמו. זה שינה לי את העבודה באולפנה, את הזוגיות האישית, ואת ההבנה שרווקות אינן אשמות בכלום. יש להן כוחות עצומים שרק צריכים יד תומכת".

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לא עוד תעודה למגירה

מה שמבדיל את ההכשרה הוא שהיא לא נשארת בכיתה. כל כלי מתורגל כבר באותו שיעור. בסמסטר השני המשתתפות כבר מלוות מבקשות זוגיות בתהליכים אמיתיים, והמכון הוא שמפנה אליהן את המתאמנות. לצד זה יש הדרכה צמודה לאורך כל הדרך וקורס שיווק לבניית קליניקה.

"מה שעזר לי בקורס הזה זה שיש סטאז'", אומרת אושרית ארזוני, מחנכת. "זה ממש דחף אותי לקפוץ למים. כבר בשנה הראשונה התחלתי לעבוד בפועל. זה נתן לי ביטחון אמיתי ותחושת שליחות".

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"היום כשאני יושבת בקליניקה מול בנות, יש לי משהו מאוד ממוקד ומאורגן שאני יודעת מה מתאים לכל אחת", מוסיפה ענת קאשי, עובדת סוציאלית קלינית.

גם נשות מקצוע ותיקות מוצאות כאן משהו חדש. "התלבטתי הרבה איך אני יכולה לעזור לבנות שבאות אליי לטיפול רגשי ולהוביל אותן לחופה", מספרת הרבנית איילת הדאיה, מטפלת רגשית כבר יותר מ-15 שנה. "בעומק הקשר קיבלתי ארגז כלים מקצועי שבזכותו אני יכולה ללוות בנות לעבר החלום הנכסף של חתונה. זה פשוט אושר שלא ניתן לתאר".

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ויעל בן עמי, אמא לארבעה ויועצת חינוכית עם תואר שני, מסכמת: "עברתי הרבה הכשרות, אבל שום דבר לא היה מדויק כמו כאן. בזכות הסטאז' והליווי הצמוד, הצלחתי להפוך את הידע לעבודה עם קליניקה מלאה".

הכשרת מאמנות צילום: ללא

מחזור ההכשרה החדש של מכון עומק הקשר נפתח בשבוע הבא:

מסלול נשות מקצוע: המסלול כבר מלא!

פרונטלי במכללת בית וגן, ירושלים: ראשון, י"ד בחשוון (25.10), 10:00-14:00 - נשארו 2 מקומות אחרונים

בזום: רביעי, י' בחשוון (21.10), 17:00-21:00 - נשארו 2 מקומות אחרונים

הקבלה בראיון אישי.

לחצו כאן לפרטים ולתיאום ראיון או בטלפון 058-417-0276