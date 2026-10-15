יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט יגיע ביום ראשון בערב למפגש עם אנשי ונשות הציונות הדתית בגבעת שמואל יחד עם מועמדי הרשימה, שירה שפירא, מתן כהנא וחילי טרופר.

את המפגש מארגן מטה הציונות הדתית של המפלגה, על רקע מגמת תמיכה גוברת בישר! בקרב הציבור הדתי לאומי.

מוזמנים ומוזמנות למפגש עם אנשי ונשות הציונות הדתית על עתיד משותף, ממלכתיות מאחדת וזהות יהודית. להרשמה לאירוע לחצו כאן>>>

במפלגה מעריכים כי המגמה משקפת את חיפושו של ציבור מתלבטים אחר כתובת פוליטית המחברת בין הציונות הדתית לציבורים נוספים בחברה הישראלית, סביב ערכים משותפים של ציונות, שירות משמעותי ואחריות לאומית.

בישר! רואים בציונות הדתית שותפה מרכזית בעיצוב עתידה של מדינת ישראל ומייחסים חשיבות רבה לתרומתה לביטחון המדינה, להתיישבות, לחינוך ולחיזוק החברה הישראלית. הדבר בא לידי ביטוי גם בהרכב הרשימה, הכוללת נוכחות בולטת של אנשי ונשות הציונות הדתית, הרואים בציונות ובאחריות הלאומית בסיס לשותפות רחבה.

איזנקוט, שגדל במשפחה מסורתית ושירת עשרות שנים לצד ישראלים מכל חלקי החברה, מבקש לקדם מסגרת פוליטית משותפת לציבורים שונים.

המפגש יעסוק בחיזוק החיבורים בחברה הישראלית ובאפשרות לשמור על זהות, אמונה ומסורת, לצד שותפות רחבה למען ביטחון המדינה ועתידה.



מוזמנים ומוזמנות למפגש עם אנשי ונשות הציונות הדתית על עתיד משותף, ממלכתיות מאחדת וזהות יהודית. להרשמה לאירוע לחצו כאן>>>