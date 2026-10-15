ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ ביקרו היום (חמישי) במרחב המכשול החדש המוקם בגבול המזרחי. במהלך הביקור אמר נתניהו כי המכשול המתוכנן יימתח מהירמוך ועד אילת, לצד פריסת כוחות ותוכניות הגנה נוספות.

לנתניהו ולכ"ץ הוצגה סקירה על הפעולות שנעשו ושמתבצעות לעיבוי ההגנה ולחיזוק מרכיבי הביטחון לאורך הגבול המזרחי.

"אני פה בעמק הירדן ליד קיבוץ מסדה עם שר הביטחון ומפקדי צה"ל", אמר נתניהו. "מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה".

ראש הממשלה הוסיף כי הקמת המכשול מלווה באמצעי הגנה נוספים ובפריסת כוחות. "אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, תוכניות נגד רחפנים, אני לא אפרט. פשוט הגנה מירבית כדי שנוכל להגן על אזרחי ישראל ולא לתת לאף אחד אפילו לחשוב לפלוש למדינת ישראל".

נתניהו התייחס גם להיקף העבודות ולמעורבות צה"ל וכוחות המילואים בפרויקט. "יש כאן עבודה ענקית - יש כאן עבודה הנדסית ענקית, עבודה לוגיסטית ענקית, יש פה התגייסות של צבא ההגנה לישראל, יש פה התגייסות של המילואים. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל: אל תנסו אותנו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר במהלך הביקור כי המכשול הוא אחד המרכיבים בתוכנית ההגנה, לצד אזורי הביטחון והכוחות הפרוסים בשטח, אך הדגיש כי מבחינתו המדיניות ההתקפית עומדת במרכז תפיסת הביטחון.

"מה שראש הממשלה הראה כאן זה מרכיב חשוב בתוכנית הביטחון, תוכנית ההגנה, אזורי הביטחון, הגדר, הכוחות", אמר כ"ץ. "אבל זה בא רק בתוספת לדבר העיקרי - זו מדיניות התקפית יוזמת שבה ראש הממשלה מוביל, מדינת ישראל, צה"ל, מול איראן הרחוקה, מול איומים קרובים. קודם כל התקפה, השמדת האויב, הסרת איומים, והגנה חזקה על אזרחי ישראל ביחד עם זאת".