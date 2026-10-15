יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מבהיר בצהריים (חמישי) כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה בראשות בנימין נתניהו ולא תעניק תמיכה לממשלת מיעוט, גם אם זו תוצג כממשלה לתקופת מעבר.

ליברמן הציג את המתווה שאליו הוא מכוון לאחר הבחירות ואמר כי בכוונתו לפעול להקמת קואליציה שתורכב ממפלגות ציוניות בלבד. "בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע"מ, בלי המשותפת, בלי ש"ס ובלי יהדות התורה".

הוא הדגיש כי הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב. לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר".

למרות תמונת המצב העולה מהסקרים, ליברמן הביע ביטחון כי לאחר הבחירות ניתן יהיה לגבש רוב מוצק. הוא טען כי הוא מכיר כמה חברי כנסת מהליכוד שיהיו מוכנים להצטרף לקואליציה כזו ולהשלים את הרוב הנדרש להקמת ממשלה.

לדברי ליברמן, אותם חברי כנסת מבינים כי נתניהו הפך אותם ל"קבלני משנה של גולדקנופף ודרעי", ולכן, לטענתו, יהיו מוכנים להצטרף למהלך שיאפשר את הקמת הקואליציה.