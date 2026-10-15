בצלאל סמוטריץ' כבש את רוב ישיבות הקו. זו עובדה.

חמישיית הרבנים שהולכת שנים רבות עם בצלאל סמוטריץ' כוללת את הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון; הרב חיים גנץ, ראש ישיבת מעלה אליהו; והרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. הישיבות הללו הולכות באופן מלא עם השר סמוטריץ', והשנה לומדים בשלושתן יחד כ־283 תלמידים בשיעור א': 135 בשבי חברון, 70 ברמת גן ו־78 במעלה אליהו.

הלאה. ישיבת ברוכין, בראשות הרב חיים ברוך, שבה לומדים 109 תלמידים בשיעור א', לצד שלוש שלוחות שבהן 64 תלמידי שיעור א' נוספים, הולכת גם היא באופן מלא עם בצלאל. ראינו את סרטון הברכה של הרב חיים ברוך בכנס "תורה נוער", שפורסם ברבים. יתרה מכך, הרב ברוך משתתף הערב כחבר פאנל בכנס של בצלאל, וסמוטריץ' ואנשיו היו שותפים מלאים למהלך שאפשר לישיבה להקים שלוחה בעמק דותן.

הרב רפי פרץ, נשיא מוסדות עצם, שבמכינה שלהם לומדים 170 תלמידים בשיעור א', פרסם סרטון תמיכה רשמי בבצלאל סמוטריץ', ובו הרעיף עליו שבחים. נוסף על כך, הוא מגיע הערב לכנס של מפלגת הציונות הדתית ומשתתף באחד הפאנלים.

בחלק מהפאנלים של מפלגת הציונות הדתית אפשר יהיה לראות היום גם את הרב חן חלמיש, ראש הישיבה לבוגרי צבא בבית אורות, מתלמידיהם של הרב יהושע צוקרמן והרב אלישע וישליצקי.

בכנס של סמוטריץ' ונתניהו ראינו גם את הרב אריאל שרשבסקי, ראש ישיבת יקנעם, שבה לומדים 38 תלמידים בשיעור א'. מדובר בשלוחה של ישיבת שבי חברון, והרב שרשבסקי הוא תלמיד מובהק של הרב חננאל אתרוג. אני מעריך שגם השלוחה של שבי חברון בתלם, בראשות הרב חיים מרקוביץ, תלמידו של הרב חננאל, שבה לומדים 50 תלמידים בשיעור א', נמצאת באותו כיוון.

אני חושב שכוחו האמיתי של בצלאל נובע מכך שרבנים מרכזיים מאוד בזרם הקו גומרים את ההלל על פועלו. דוגמה מצוינת לכך היא הרב ערן טמיר, ראש ישיבת אורות אשקלון, שהשתתף גם בכנס של נעם וצפוי להשתתף היום בכנס של הציונות הדתית. בשיעורו בישיבה אמר השבוע כי הוא קרוע בין הכרת הטוב לסמוטריץ' לבין הדרך האידיאולוגית שבה הוא מאמין.

סמוטריץ' היה אורח הכבוד בחנוכת המבנה של ישיבת אורות אשקלון, שמנכ"ל הישיבה, פלאח, הוא איש המפלגה. הוא השתתף גם בחנוכת בית המדרש השנה בישיבת אילת ובעוד שורה של אירועים מרכזיים במוסדות עצמונה.

וכאן עולה השאלה הגדולה: מדוע מפלגת נעם אינה מצליחה להביא לכנס שלה אפילו חלק מהרבנים הקרובים אליה ביותר?

לא את הרב חגי לונדין, שאף פרסם לאחרונה סרטון נגד מפלגות קטנות ששורפות קולות; לא את ראשי ישיבות איתמר ואילת - הרב יעקב פייגנבוים, הרב יהושע ון דיק והרב יוסי רודריגז, שלא ראינו את שמותיהם במכתבי התמיכה של נעם, וראו גם את המכתב של הרב רודריגז שנתלה בכניסה לישיבתו; לא את ישיבת שדרות, ולא את ישיבת רמת השרון.

הניתוח של ישיבת שדרות ראוי לטור נפרד. אציין רק כי הרב דוד פנדל, בוגר ישיבת שעלבים, נואם היום בכנס של סמוטריץ', אף ששלושה מהר"מים בישיבת שדרות פעילים בנעם.

חלק מהרבנים הללו מצביעים לבצלאל, מידיעה אישית.

ואומר יותר מכך: אם נעם אינה מצליחה לגייס אפילו את הרבנים הקרובים אליה, הדבר מסביר עוד יותר מדוע לא ראינו אתמול בכנס שלה אפילו רב אחד שאינו משתייך לזרם הקו. התמונה ברורה עוד יותר כשמביטים בשאר הישיבות הגבוהות, ישיבות ההסדר והמכינות, שהן רוב מניינו ובניינו של עולם הישיבות הציוני־דתי.

נכון, ישנן ישיבות קו שהולכות באופן מלא עם מפלגת נעם וראשיהן השתתפו אתמול בכנס. בראשן ישיבת הר המור, שבה מלמדים הרב צבי טאו, הרב עמי, הרב עודד, הרב אלי בזק והרב דוד ג'יאמי, ובה לומדים 80 תלמידים בשיעור א'; ישיבת מצפה רמון בראשות הרב צבי קוסטינר, עם 108 תלמידים בשיעור א'; ישיבת אולגה בראשות הרב אפרים ג'יאמי, עם 80 תלמידים בשיעור א'; וישיבת עטרת כהנים בנשיאות הרב שלמה אבינר, עם 30 תלמידים בשיעור א'.

נוסף עליהם השתתפו אתמול בכנס הרב משה הגר, ראש מוסדות יתיר, כפי שנמסר בהודעת המפלגה. טרם פרסם בפומבי מכתב תמיכה כלשהו, וייתכן שנראה מכתב בהמשך.

לצדם השתתפו בכנס ראשי ישיבות קו קטנות יותר מבחינה מספרית: הרב מוטי הס, ראש ישיבת "ממדבר מתנה", שבה 12 תלמידים בשיעור א'; הרב ציון טוויל, ראש ישיבת נצר מטעי, עם 20 תלמידים בשיעור א'; הרב בועז כהנא, ראש ישיבת שלום ירושלים, עם 28 תלמידים בשיעור א'; והרב ישעיהו דורון, ראש ישיבת חומות, שבה שני תלמידים בשיעור א'.

בכנס נכחו גם רבני היישובים ברוכין ומגרון, הרב מאיר הילביץ והרב איתי הלוי, לצד רבנים נוספים המזוהים עם הקו: הרב יוסף קלנר, המלמד בכמה ישיבות; הרב מוטי נחמני, ראש כולל בוני ירושלים; הרב אשר ברקו והרב יוסי כהן, ר"מים בישיבת חומות; הרב יוסף זיני, רב שכונה באשדוד; הרב איצקוביץ, שלימד בעבר בתלמוד תורה מורשה; הרב יצחק אלגביש, רב קהילה בחריש; הרב יהודה בן ישי, ר"מ במכון מאיר; הרב משה יונגשטיין, ראש הישיבה התיכונית דגל ירושלים; ואל"מ במיל' הרב גבעת ראפ. בכנס השתתף גם הרב דקל כהן, חתנו של הרב מאזוז.

ולא בשולי הדברים: הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין, ראשי מוסדות בני דוד, והרב אליעזר קשתיאל, ראש הישיבה לבוגרי צבא, לא הביעו תמיכה רשמית בנעם. כך גם הרב יעקב לבנון, מבכירי רבני הר המור, שטרם הביע תמיכה רשמית במפלגה ואף לא נראה אתמול בכנס שלה.

המקום היחיד שבו ראיתי נציגות של שלל השלוחות של בני דוד היה בפגישה עם בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו. להבנתי, הרוב המוחלט של מוסדות בני דוד נמצא עם בצלאל. לא בכדי יצאו משם היום כמה הסעות לכנס.

נוסף על כך, שני בוגרים של המוסדות, איתמר איתם, המוצב במקום השישי, ועומר רחמים, נמצאים ברשימתו של סמוטריץ', שהיה אורח הכבוד באינספור אירועים של המוסדות.

וכדי לסבר את האוזן, כדאי להזכיר גם את האנשים המקיפים את המפלגה: יהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, הוא בוגר ישיבות אילת והר המור. צביקה מור, בוגר ישיבת שבי חברון, שמדבר את שפת המאבק בפרוגרס, נמצא במקום גבוה ברשימה.

אסיים בסיפור אישי. כששירתתי בהגמ"ר, פגשתי לא פעם בשעות מאוחרות מאוד את הרב יגאל לוינשטיין. הייתי שואל אותו: מאיפה הרב חוזר בשעה כזאת?

והוא היה משיב לי: "מעוד פגישה עם סמוטריץ' על ענייני הכלל".