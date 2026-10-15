יותר משנה לאחר שחשפה פעילות מתואמת להטיית ערכי ויקיפדיה בנושאי ישראל, הליגה נגד השמצה מפרסמת מחקר חדש שלפיו חלק ניכר מהשינויים שביצעו עורכים שנחסמו עדיין מופיע בערכים מרכזיים באנציקלופדיה המקוונת.

לצד זאת, המחקר מזהה 19 חשבונות שלדבריו ממשיכים להשפיע על ערכים העוסקים בישראל ובפלסטינים, תוך שימוש בשיטות עריכה מתונות ופחות בולטות.

הדו"ח, שפורסם היום (חמישי) על ידי המרכז לטכנולוגיה וחברה של הליגה נגד השמצה, עוסק בין היתר בערכים על ישראל, ציונות, חמאס ומתקפות 7 באוקטובר.

לפי המחקר, בעקבות הטיפול בפעילות שנחשפה בעבר הורחקו שישה עורכים מתחום העיסוק שנבדק ושלושה נוספים נחסמו לחלוטין מעריכה באתר. אלא שלטענת הליגה נגד השמצה, עבודתם של אותם עורכים לא נבדקה באופן שיטתי לאחר החסימות, וחלק ניכר מהשינויים שהכניסו נותר בערכים.

הדו"ח הוא המשך למחקר "Editing for Hate" שפרסמה הליגה נגד השמצה במרץ 2025. באותו מחקר טען הארגון כי כ-30 עורכים תיאמו ביניהם פעילות שנועדה לשנות את האופן שבו מוצגים ישראל, ההיסטוריה היהודית והסכסוך הישראלי-פלסטיני. לפי ממצאי אותו דו"ח, הפעילות כללה הדגשת ביקורת על ישראל לצד צמצום או טשטוש של מידע הנוגע לטרור פלסטיני ולאנטישמיות.

במחקר החדש טוענת הליגה נגד השמצה כי פעילות התיאום שתועדה בעבר פחתה בכ-95% בעקבות בדיקות של הקונגרס, רשויות פדרליות ופלטפורמות שונות לאחר פרסום הממצאים. עם זאת, לטענתה, פעילות העריכה המוטה לא נעלמה אלא עברה לשיטות שקשה יותר לזהות.

בין השיטות שמונה הדו"ח נמצאות ביטול עריכות שביצעו משתמשים אחרים כדי לשמר מסגור מסוים, ריכוך או הוספת הסתייגויות לטענות עובדתיות ושינוי הדרגתי של ערכים באופן שאינו מושך תשומת לב לעריכה בודדת.

אחד הנתונים המרכזיים במחקר נוגע לשישה ערכים בולטים שנבדקו, ובהם "חמאס", "מלחמת עזה", "ציונות" ו"מתקפות 7 באוקטובר". לפי הליגה נגד השמצה, 91% מהעריכות שביצע אחד המשתמשים שנחסם לחלוטין מוויקיפדיה עדיין מופיעות בטקסט הפעיל.

במקביל זיהו החוקרים 19 חשבונות הפעילים בערכים הקשורים לישראל ולפלסטינים. שמונה מהם השתייכו, לפי המחקר, לקבוצת העורכים המקורית אך לא הוטלו עליהם סנקציות, ו-11 הם חשבונות חדשים.

המחקר בחן 229 ערכים שנערכו בידי לפחות שניים מהחשבונות שנבדקו. לפי הממצאים, בכ-60% מהערכים הללו העריכה האחרונה בוצעה בידי אחד מ-11 העורכים החדשים. בליגה נגד השמצה טוענים כי בכך יש לאותם חשבונות השפעה משמעותית על הנוסח המופיע כיום בפני הקוראים.

הדו"ח מתמקד בין היתר באופן שבו השתנה הערך על חמאס ימים ספורים לאחר מתקפת 7 באוקטובר. לפי המחקר, ב-10 באוקטובר 2023 העביר אחד העורכים חלק ניכר מהמידע שעסק באנטישמיות של חמאס, בשימוש במגנים אנושיים, בלוחמים קטינים ובהפרות זכויות אדם לערך נפרד בשם "ביקורת על חמאס". באותה עת, נטען, הערך המרכזי על הארגון זכה לכמעט מיליון צפיות ביום. עוד נטען כי כיום העובדה שחמאס הוא ארגון טרור מוכרז אינה מופיעה בתחילת פתיח הערך אלא רק בסוף הפסקה.

מקרה נוסף שמציג הדו"ח נוגע לערך "מלחמת עזה". לטענת החוקרים, בנובמבר 2023 הוסרו ממנו כ-17 אלף תווים של טקסט ומקורות, ובהם תיעוד של קורבנות שנכבלו בחוטי מתכת ונשרפו, ראיות לאלימות מינית ותיעוד וידאו של ניסיון לעריפת ראש. יומיים לאחר מכן הוסרו, לפי המחקר, כ-7,400 תווים נוספים. כיום, נטען בדו"ח, נותרה בנושא שורה אחת שלפיה מחבלים היו מעורבים במעשים אלה "על פי דיווחים".

גם הערך "ציונות" עומד במרכז הבדיקה. לפי הליגה נגד השמצה, בפתיח הערך מוצגת הציונות כתנועה שהגשימה את מטרותיה "באמצעות קולוניזציה", ונכתב כי ציונים ביקשו להקים מדינה שבה יהיו "כמה שפחות ערבים פלסטינים". בדו"ח נטען כי גם עורכים בוויקיפדיה סימנו את הטענות הללו כמושא למחלוקת פנימית.

אחד מ-11 החשבונות החדשים שנכללו במחקר ביצע, לפי הנתונים, 543 עריכות בערך "ציונות" - המספר השני בגובהו בתולדות הערך לאורך 24 שנותיו. אותו חשבון הוסיף כ-193 אלף תווים והסיר כ-188 אלף. כתוצאה מכך, נטען, היקפו הכולל של הערך כמעט שלא השתנה, אף שתוכנו עבר שינוי נרחב.

פרק נוסף בדו"ח עוסק בערכים על האלימות המינית במהלך מתקפת 7 באוקטובר. החשבונות שנבדקו ביצעו 832 מתוך 9,576 תיקונים בארבעה ערכים הקשורים לנושא ובדפי השיחה שלהם. לפי הליגה נגד השמצה, בערך "אלימות מינית ומגדרית במתקפות 7 באוקטובר" פעלו אותם עורכים לשמר ניסוח שלפיו נשים ונערות ישראליות היו קורבנות לאלימות מינית רק "לפי דיווחים". במסגרת זו זיהה המחקר לפחות 89 ביטולים של עריכות נגדיות.

המחקר מתייחס גם לערך על משפחת ביבס. לפי הדו"ח, בשבועות שלאחר החזרת גופותיהם של שירי, כפיר ואריאל ביבס בפברואר 2025, עורך שלא הוטלו עליו סנקציות ביצע 64 עריכות בערך ובדף השיחה שלו. לטענת הליגה נגד השמצה, השינויים הותירו פתוחה את שאלת נסיבות מותם, אף שהרשויות הפורנזיות בישראל קבעו כי נרצחו בשבי.

בליגה נגד השמצה מדגישים גם את ההשלכות של תוכן ויקיפדיה מעבר לאתר עצמו. לפי הדו"ח, ערכים אלה משמשים גם מערכות בינה מלאכותית, מודלי שפה גדולים ומנועי חיפוש, ולכן האופן שבו מנוסח המידע עשוי לעבור הלאה אל משתמשים שאינם קוראים את הערכים עצמם.

"חסימת עורכים בודדים מעולם לא הייתה מספיקה", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "הדפים שקוראים מיליוני אנשים ושמהם לומדים כלי בינה מלאכותית עדיין מכילים סימנים של קמפיין דיסאינפורמציה שיטתי, שוויקיפדיה עצמה הכירה בו אך מעולם לא תיקנה אותו".

גרינבלט קרא לקרן ויקימדיה לבצע בדיקה מקיפה של העריכות ולחברות המפתחות מנועי חיפוש ומוצרי בינה מלאכותית להימנע, לדבריו, מהצגת "מסגור שנוי במחלוקת כאילו מדובר בעובדה מוסכמת".

דניאל קלי, מנהל בכיר ב-CTS, טען כי עצם נקיטת הצעדים נגד חלק מהעורכים לא פתרה את הבעיה. "גם במקרים שבהם קהילת ויקיפדיה נקטה צעדים מסוימים נגד עורכים שהפרו את מדיניותה, פעילותם של אותם עורכים נותרה במקומה", אמר. לדבריו, מדובר בפעילות שנמשכה במשך שנים ודחפה "נרטיב אידיאולוגי" תוך הפרת מדיניות נקודת המבט הניטרלית של ויקיפדיה.

בעקבות הממצאים חוזרת הליגה נגד השמצה על ארבע המלצות שהעבירה לקרן ויקימדיה כבר ב-2025: אימות זהותם של עורכים הפועלים בנושאים שנויים במחלוקת, הפסקת עריכה אנונימית באמצעות כתובות IP בדפים רגישים, הכרעה במחלוקות תוכן על בסיס מומחיות ותרומה במקום הצבעות ומאבקים פנימיים, והקמת צוות ייעודי לטיפול בהטיה אנטישמית.

הדו"ח החדש מוסיף קריאה לביקורת מסודרת של ערכים שנערכו בהיקף משמעותי בידי משתמשים שנחסמו, החל מהערכים המרכזיים שנבדקו במחקר. הליגה נגד השמצה קוראת גם למנועי חיפוש ולמפתחי מערכות בינה מלאכותית לציין כאשר ויקיפדיה משמשת מקור לתשובות, ולמקבלי החלטות להמשיך בפיקוח ובבקרה על הנושא.