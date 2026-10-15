ישראל ניצבת במקום הראשון בתחזית הצמיחה בקרב המדינות המפותחות שנכללו בנתונים שפורסמו היום (חמישי), עם תחזית של 4.5%. לפי הפרסום, הנתונים מופיעים בדו"ח של קרן המטבע שפורסם על ידי ה-OECD.

אחרי ישראל בדירוג מופיעה דנמרק עם תחזית צמיחה של 3.7%. נתון נוסף שנמסר בחומר עומד על 3.4%, אולם שם המדינה שאליה הוא מתייחס אינו מצוין באופן ברור.

לצד תחזית הצמיחה הוצגו בפרסום נתונים כלכליים נוספים, ובהם רמת הגירעון והיקף ההשקעות הזרות בישראל, כחלק מהתמונה הכלכלית שעליה התבססה ההתייחסות לנתונים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על התחזית ואמר: "תחזית הצמיחה של ה-OECD היא תעודת כבוד לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל. גם מול אתגרים מורכבים, הוכחנו שהמשק הישראלי עוצמתי, דינמי ומוביל את העולם המפותח".

סמוטריץ' ייחס את הנתונים למדיניות הכלכלית שמוביל משרדו. "הנתון ההיסטורי הזה, לצד הגירעון הנמוך והאמון הבינלאומי שבא לידי ביטוי בהשקעות הזרות, אינם מקריים - הם תוצאה של מדיניות כלכלית אחראית, שקולה ונחושה", אמר. "נמשיך להוביל את המשק בצמיחה, לחזק את האזרחים ולהבטיח עתיד כלכלי איתן למדינת ישראל. לא מהמרים על עתיד מדינת ישראל - גם בכלכלה".